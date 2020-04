"Crysis Remastered" geleakt, kommt auf PC, PS4, Xbox One & Switch

Einst brachte der Ego-Shooter "Crysis" Grafikkarten zum Glühen, bald läuft er sogar auf der Switch: "Crysis Remastered" ist auf der offiziellen Website noch vor der Ankündigung geleakt. In Kürze dürfen sich Fans auf PC und aktuellen Konsolen wieder in den Nanosuit zwängen.

Wann genau "Crysis Remastered" seinen Release feiert, ist noch unklar. Eurogamer und IGN berichten aber, dass die Neuauflage des Shooters aus dem Jahr 2007 auf der Spielewebsite kurzzeitig zu sehen war. Mittlerweile ist der Leak wieder offline, die Kollegen haben aber zum Glück vorher mitgeschrieben.

Neuauflage eines Shooter-Klassikers

"Cryteks bahnbrechender, kritisch gefeierter Ego-Shooter ist zurück!", stand dort. Und weiter:"'Crysis Remastered' kommt auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch – das Debüt des Spiels auf einer Nintendo-Plattform." Abzuwarten bleibt, ob Features wie die ebenfalls erwähnte, eingebaute Software-Raytracing-Lösung der verwendeten Cryengine auch auf der Switch funktionieren werden.

Die offizielle Ankündigung steht noch aus, als Release-Termin müssen wir uns bislang mit einem "Coming soon" begnügen. Immerhin wissen wir jetzt aber, was hinter den Teasern auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Games in den letzten Tagen steckte.

"But can it run ..." - "Jaaa!"

Zum Release im Jahr 2007 war "Crysis" grafisch so leistungshungrig, dass selbst damalige Top-Gaming-PCs ihre Schwierigkeiten mit dem Game hatten. "But can it run 'Crysis'?" (zu deutsch: "Aber kann es auch 'Crysis' abspielen?") wurde zum geflügelten Wort unter Hardware-Nerds beim Systemvergleich. Sieht so aus, als lautete die Antwort auf diese Frage bald selbst auf der wirklich nicht für Top-Leistung bekannten Nintendo Switch "Ja".