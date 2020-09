"Crysis Remastered": So sieht Raytracing auf der Xbox One X aus

"Crysis" hat schon damals auf dem PC neue Grafik-Maßstäbe gesetzt. Mit "Crysis Remastered" für Xbox One X und PS4 Pro ist Entwickler Crytek jetzt erneut ein kleines Wunder gelungen, das Spiel beeindruckt auf den Konsolen mit Echtzeit-Raytracing. Wer die realistischen Lichteffekte genießen will, muss aber Limitierungen in Kauf nehmen.

Die Analysten von Digital Foundry, die sich auf die technischen Aspekte von Games spezialisiert haben, bekamen die Raytracing-Effekte bereits auf der Xbox One X zu Gesicht. Sie berichten, dass Metall- und Glasoberflächen Licht akkurat reflektieren – sogar auf Objekte, die sich außerhalb des sichtbaren Bildschirms befinden. Das Software-basierte Raytracing könne zwar mit der Hardware-Variante der RTX-2000-Grafikkarten von Nvidia nicht ganz mithalten, dennoch seien die Lichtreflexionen beeindruckend, so Digital Foundry (via Eurogamer).

Raytracing nur auf Pro-Konsolen und mit dynamischer 1080p-Auflösung

fullscreen Auf Xbox One X und PS4 Pro stehen Spielern drei Grafikmodi zur Wahl. Bild: © YouTube/Digital Foundry 2020

Um die hübschen Lichteffekte in "Crysis Remastered" zu bestaunen, müssen Gamer aber Kompromisse eingehen. Da Software-basiertes Raytracing der GPU viel Leistung abverlangt, sind die Raytracing-Effekte nur auf der PS4 Pro und der Xbox One X verfügbar. Die Basismodelle der Konsolen sind für Raytracing zu schwach. Außerdem muss der Spieler für die Nutzung einen speziellen Modus aktivieren, in dem die Auflösung heruntergeschraubt wird. Auf der Xbox One X läuft "Crysis Remastered" im Raytracing-Modus mit dynamischer 1080p-Auflösung und mit 30 FPS. Auf der PS4 Pro lässt sich das Spiel ebenfalls mit 30 FPS zocken, die Auflösung kann aber sogar unter 1080p fallen.

Neben dem Raytracing-Modus sind auf Xbox One X und PS4 Pro noch zwei weitere Modi verfügbar. Standardmäßig ist in "Crysis Remastered" der Performance-Modus aktiviert. Hier läuft das Spiel auf beiden Konsolen mit 1080p-Auflösung und unlimitierten FPS. Wer lieber mit hochauflösender Grafik zockt, sollte den Visual/Resolution-Modus aktivieren. In diesem Modus läuft das Spiel auf der Xbox Series X mit dynamischer 4K-Auflösung, auf der PS4 Pro mit dynamischer 1800p-Auflösung. Die Framerate ist bei beiden Konsolen auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt.