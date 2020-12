"Cyberpunk 2077" auf PS4 & Xbox One: Spieler klagen über viele Bugs

"Cyberpunk 2077" schneidet in Tests bisher überwiegend gut ab, auch wenn Redakteure mit Vorabzugang auf Bugs in der Release-Version auf PC hinweisen. Spieler, die das heiß erwartete Open-World-Spiel zum Launch auf PS4 und Xbox One genießen wollen, scheinen auf teils massive Probleme zu stoßen.

Entwickler CD Projekt Red hat die Presse zum Testen von "Cyberpunk 2077" dem Anschein nach vorwiegend mit PC-Versionen ausgestattet, das Magazin Kotaku etwa erhielt zum Beispiel trotz ausdrücklicher Nachfrage keinen Konsolen-Zugang. Nach dem Release kursieren online nun jede Menge Berichte enttäuschter Fans, die das lang erwartete Rollenspiel auf PS4 und Xbox One spielen. Die Optimierung auf Konsolen benötigt demnach noch viel Nacharbeit: Videos von Glitches, Framerate-Probleme und langsames Nachladen von Teilen der Spielwelt kursieren in den sozialen Medien. Einige Beispiele findest Du unter diesem Text.

Day-1-Patch zum Release bereits im Spiel

Vor allem Konsolenspieler warten daher nun gespannt auf einen Patch, der die Fehler ausbügelt. Schon kurz vor Release veröffentlichte der polnische Hersteller ein erstes Update, bei dem es sich bereits um den Day-1-Patch handelt, wie PC Gamer klären konnte. Das Studio arbeitet mit Sicherheit unter Hochdruck an weiteren Verbesserungen, während die Öffentlichkeit gerade selbst erlebt, wieso das ambitionierte "Cyberpunk 2077" in diesem Jahr bereits mehrfach verschoben wurde.

Optimierungen für alle Plattformen in Arbeit

Auch PC-Spieler berichten von Bugs im Spiel, jedoch scheinen diese seltener vorzukommen, je besser der entsprechende Rechner technisch ausgestattet ist – zumindest wenn man es anhand zahlreicher Livestreams zu "Cyberpunk 2077" beurteilt. Die Entwickler bei CD Projekt Red müssen das Game neben PC, Stadia sowie PS4 und Xbox One zusätzlich für PS5 und Xbox Series X/S optimieren. Die harte Arbeit an dem umfangreichen Game, die Berichten zufolge unter haarsträubenden Bedingungen stattfindet, ist für sie längst nicht vorbei.