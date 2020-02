"Cyberpunk 2077": Einmal kaufen, auf Xbox One & Xbox Series X spielen

In Zeiten, in denen wir Gamer für jeden Quatsch zur Kasse gebeten werden, hört sich diese Nachricht fast zu schön an, um wahr zu sein: Wenn Du das kommende Mega-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" für die Xbox One kaufst, bekommst Du die Version für die Xbox Series X gratis.

Auf Twitter gab das polnische Entwicklerstudio CD Project Red bekannt, dass ein Upgrade auf die Fassung für die Xbox Series X nichts kosten wird, wenn man "Cyberpunk 2077" bereits für die Xbox One besitzt.

Microsoft wird spendabel

Xbox-Hersteller Microsoft beginnt so langsam seine PR-Offensive, um die Vorfreude auf die Xbox Series X schon jetzt anzuheizen, auch wenn sie erst zum Weihnachtsgeschäft erscheint. Gestern wurden einige technische Details zur nächsten Xbox-Konsole bekannt. Unter anderem gab Microsoft darin Smart Delivery an: Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, ein Spiel für die aktuelle Xbox One und die kommende Xbox Series X zu bekommen, auch wenn man nur eine Fassung bezahlt hat.

Im Klartext: Kauf' ein Game für die Xbox One und Du bekommst dasselbe Spiel für die Xbox Series X für lau! Dieser Service wird für alle Spiele der hauseigenen Xbox Game Studios gelten. Es können aber auch alle Third-Party-Hersteller mitmachen, die ihren Fans was Gutes tun wollen – zum Beispiel eben die "Cyberpunk 2077"-Macher. Für die Series-X-Version des Rollenspiels steht allerdings noch kein Releasedatum fest, das wird irgendwann nachgereicht.

Jetzt liegt der Ball bei Sony

Ein sehr feiner Zug von Microsoft und natürlich auch von CD Projekt Red. Zieht Sony jetzt nach und stellt bald ein ähnliches "2 für 1"-Programm vor? Der japanische Marktführer hält momentan die Zügel in der Hand und will sich den Vorsprung vor dem Hauptkonkurrenten aus Redmond sicherlich nicht nehmen lassen.

Empfehlungen des Autors: Play "Cyberpunk 2077"-Story: Das ist die Vorgeschichte zum Spiel

Mit der Smart-Delivery-Kampagne sorgt Microsoft gerade auf jeden Fall für viel gute Presse. Es wird sehr interessant zu sehen, ob Microsoft bis zum Weihnachts-Release der Xbox Series X den Schwung beibehalten kann. Vielleicht wird der Kampf um die Marktführerschaft in der nächsten Konsolengeneration ja wieder richtig spannend.