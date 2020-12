"Cyberpunk 2077": Hier ist der Release-Termin, auf die Minute genau

Diesmal wirklich! Der Release-Termin von "Cyberpunk 2077" steht, und CD Projekt Red hat auch die genauen Zeiten veröffentlicht, zu denen Spieler weltweit mit dem heiß erwarteten RPG loslegen können. Xbox-Spieler können sogar bereits mit dem Preload beginnen.

Wahrscheinlich sind die Entwickler von "Cyberpunk 2077" weitaus aufgeregter als die Fans: Nach langwieriger Entwicklungszeit und einigen Verschiebungen soll das Science-Fiction-Rollenspiel am 10. Dezember endlich Release feiern. Je nach Zeitzone dürfen einige Spieler sogar bereits am 9. Dezember loslegen, und die Preload-Zeiten für Vorbesteller sind nicht ganz einheitlich. Ein Tweet von CD Projekt Red klärt nun auf und bietet eine Weltkarte mit genauen Zeiten.

"Cyberpunk 2077": Konsole und PC starten zu unterschiedlichen Zeiten

Konsolenspieler haben es einfach: Der Preload ist auf Xbox schon am 3. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit gestartet. PlayStation-Nutzer müssen sich bis Dienstag, den 8. Dezember gedulden. Die Freischaltung erfolgt dann pünktlich am 10. Dezember um 0 Uhr.

Für PC-Nutzer startet der Preload auf GOG am Montag, den 7. Dezember um 12 Uhr deutscher Zeit, auf Steam und im Epic Games Store um 17 Uhr. Die Freischaltung erfolgt dann weltweit simultan für PC und Stadia am 10. Dezember, um 1 Uhr deutscher Zeit. Für "Cyberpunk 2077"-Fans in Kalifornien ist dann wegen der Zeitverschiebung noch der 9. Dezember.

Alle Zeiten zum "Cyberpunk 2077"-Release in der Übersicht

Xbox : Preload ab Donnerstag, 3.12., 17 Uhr, Freischaltung ab Donnerstag, 10.12., 0 Uhr

: Preload ab Donnerstag, 3.12., 17 Uhr, Freischaltung ab Donnerstag, 10.12., 0 Uhr PlayStation : Preload ab Dienstag, 8.12., 17 Uhr, Freischaltung ab Donnerstag, 10.12., 0 Uhr

: Preload ab Dienstag, 8.12., 17 Uhr, Freischaltung ab Donnerstag, 10.12., 0 Uhr PC: Preload auf GOG ab Montag, 7.12., 12 Uhr, Preload auf Steam/Epic ab 7.12., 17 Uhr, Freischaltung ab Donnerstag, 10.12., 1 Uhr

In den USA wurden einige PS4-Versionen von "Cyberpunk 2077" verfrüht ausgeliefert. Deswegen kursieren Gerüchte im Internet, vor allem zur Größe des Day-One-Patches. CD Projekt Red bat daraufhin, Spoiler und Videos aus "Cyberpunk 2077" nicht vor Release zu veröffentlichen. Willst Du Dich vom Game überraschen lassen, ist beim Surfen dennoch Vorsicht geboten.