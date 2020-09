"Cyberpunk 2077" ist kürzer als "The Witcher 3"

Dass "Cyberpunk 2077" einen gigantischen Umfang haben wird, davon gehen wir eigentlich seit dem Tag der Ankündigung aus. Hersteller CD Projekt Red stellt nun allerdings klar: Ganz so groß wie "The Witcher 3" wird das Open-World-Rollenspiel nicht. Aus einem ganz bestimmten Grund.

In der hauseigenen Stream-Reihe City Night Wire hat CD Projekt Red nicht nur ein paar neue und grafisch beeindruckende Ausblicke auf die Spielwelt von "Cyberpunk 2077" gegeben, sondern auch einen hochinteressanten Info-Schnipsel fallen gelassen. Nämlich, dass das Rollenspiel etwas kürzer ausfallen wird als das RPG-Monster "The Witcher 3". Das hätten die wenigsten nämlich bis zum Ende gespielt.

"Viele Leute haben es nicht bis zum Ende geschafft"

Der Senior Quest Designer Patrick K. Mills gab zu, dass "The Witcher 3" von 2015 vielleicht doch ein bisschen zu riesig geraten ist. "Enorm viele" Spieler hätten demnach nicht bis zum Ende des Fantasy-Rollenspiels durchgehalten und seien vorher ausgestiegen. Diesen Fehler werde man bei "Cyberpunk 2077" nicht wiederholen. Eine Aufzeichnung des Clips kannst Du Dir auf Twitch anschauen.

"Wir wollen, dass ihr die ganze Geschichte seht", so Mills weiter. Ergo: "Cyberpunk 2077" wird ein bisschen kürzer als das XXL-Abenteuer des Witchers. Was genau das in Stunden heißt, ist bei einem offenen Rollenspiel wie "Cyberpunk 2077" natürlich schwer zu sagen. Wir sind aber sicher, dass der Science-Fiction-Thriller immer noch mehr als genug Inhalt bieten wird, um uns monatelang an die Bildschirme zu fesseln.

Im November geht's ab in die Zukunft

Die Arbeiten an "Cyberpunk 2077" dürften in der Endphase sein – immerhin kommt der heiß erwartete Blockbuster schon (beziehungsweise: endlich) am 19. November für PC, PS4 und Xbox One raus. Versionen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X & S werden nachgereicht, sobald sie fertig sind.

