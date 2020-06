"Cyberpunk 2077": Livestream mit neuen Infos verschoben

CD Projekt Red will ebenfalls abwarten: Der für den 12. Juni angekündigte Livestream mit weiteren Details zu "Cyberpunk 2077" wird verschoben. Grund sind die anhaltenden Unruhen in den USA, die in den Augen des polnischen Studios wichtiger sind als das mit Spannung erwartete Videospiel.

Wie viele andere Unternehmen aus der Gaming-Industrie verschiebt CD Projekt Red eine anstehende Präsentation: Am 12. Juni wollte das Studio neue Infos zum dystopischen Rollenspiel "Cyberpunk 2077" veröffentlichen. Per Tweet gab der Hersteller nun die Verschiebung bekannt: "Wir freuen uns darauf, Neues zum Spiel zu teilen. Aber gerade jetzt finden wichtigere Diskussionen statt, und wir wollen, dass sie Gehör finden."

"Cyberpunk 2077": Entwickler stellt sich hinter friedliche Proteste

Weiter heißt es: "Wir stellen uns komplett gegen Rassismus, Intoleranz und Gewalt. Black Lives Matter." In den USA kommt es bei Protesten gegen Polizeigewalt seit Tagen zu Unruhen, Ausgangssperren sind an der Tagesordnung. Der geplante Livestream soll nun 14 Tage später am Freitag, den 26. Juni stattfinden.

Viele Spielehersteller verschieben Werbeaktionen

Das polnische Entwicklerstudio musste sich in der Vergangenheit selbst Vorwürfen der Intoleranz stellen, etwa aufgrund unbedachter Witze auf Kosten von Minderheiten, wie Polygon ausführlich dokumentiert. Eine enthusiastische Werbeveranstaltung zu "Cyberpunk 2077" zu diesem Zeitpunkt hätte dem Image von CD Projekt Red großen Schaden zufügen können, die Verschiebung ist daher überaus nachvollziehbar. Nach der Verschiebung von Sonys Vorstellung erster PS5-Spiele, EAs Präsentation von "Madden 21" und der kommenden Season von Activisions Shooters "Call of Duty" ist mit weiteren Verlegungen zu rechnen.