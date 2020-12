"Cyberpunk 2077": Nein, der Day-One-Patch ist nicht über 50 GB groß

Erste Vorbesteller haben "Cyberpunk 2077" für die PS4 bereits bekommen, mehr als eine Woche vor Release. In den sozialen Medien kursiert ein Bild, das angeblich das Day-One-Update des Rollenspiels zeigt. Über 50 GB Daten sollen bei der Aktualisierung anfallen – doch das Entwicklerstudio dementiert.

Schon vor einigen Tagen schaffte es "Cyberpunk 2077" für die PS4 in die Hände einiger Fans. Jetzt haben weitere Spieler das Rollenspiel vorab erhalten, und einige von ihnen verbreiten Unsinn im Netz. Bei Twitter kursiert ein vermeintlicher Screenshot vom Update der Disc-Version. Spektakuläre 56,3 GB lädt das Spiel demnach noch nach.

Nicht der Day-One-Patch, sondern das ganze Spiel auf PS4

Laut Fabian Mario Döhla, PR-Manager beim Studio CD Projekt Red, handelt es sich um einen Fake: "Ist kein Patch, den gibt es noch nicht", antwortete er auf die Nachfrage eines Twitter-Nutzers. Der Screenshot zeigt daher nicht das Herunterladen des Patches, sondern wahrscheinlich einen bloßen Kopiervorgang, um das installierte Spiel von einer Festplatte auf eine andere zu verschieben.

Die 56,3 GB beinhalten also die komplette installierte Disc-Version auf der PS4. Einen Day-One-Patch wird "Cyberpunk 2077" mit Sicherheit noch erhalten, allerdings dürfte der deutlich kleiner ausfallen. Wer das Spiel bereits besitzt, kann es derzeit nur in der nicht gepatchten Fassung spielen.

CDPR: Bitte keine Videos vor Release!

CD Projekt Red bittet in einem Statement darum, keine Gameplay-Videos vor Release zu veröffentlichen, um Spoiler zu vermeiden. Wobei "bittet" das falsche Wort ist: "Cyberpunk 2077"-Videos, die vor dem Release am 10. Dezember online gehen, will das Studio ausfindig machen und die Uploader dazu zwingen, die Clips wieder aus dem Netz zu nehmen.