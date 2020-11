"Cyberpunk 2077": Neuer Gameplay-Trailer zeigt das Setting

In drei Wochen soll "Cyberpunk 2077" nach langer Wartezeit endlich erscheinen. Um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, hat Entwickler CD Projekt Red jetzt einen neuen fünf Minuten langen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Während im Trailer reichlich Ingame-Szenen gezeigt werden, erklärt eine Off-Stimme das Gameplay, den Schauplatz Night City und das Setting des heiß erwarteten Rollenspiels. Der Clip enthüllt aber auch Storydetails, wie etwa die Geschichte der Figur Johnny Silverhand, die von Hollywoodstar Keanu Reeves verkörpert wird. Spoiler also auf eigene Gefahr!

Release am 10. Dezember

Der Gameplay-Trailer erklärt weiterhin, wie man in "Cyberpunk 2077" seinen eigenen Charakter V mithilfe von Implantaten je nach Wunsch zum Waffenspezialisten oder auch Profi-Hacker macht. Darüber hinaus gibt es neue Szenen aus dem Editor, der Charakterentwicklung sowie den Nebenaktivitäten in der Stadt zu sehen.

Behind-the-Scenes mit Keanu Reeves

Wer sich besonders auf Keanu Reeves in seiner Rolle als Johnny Silverhand in "Cyberpunk 2077" freut, sollte sich zudem den neuen Behind-the-Scenes-Clip auf YouTube anschauen. Darin gewährt der Schauspieler einen Blick hinter die Kulissen, stellt seinen Charakter genauer vor und zeigt, was den Spieler so alles erwartet.

"Cyberpunk 2077" soll nach diversen Verschiebungen am 10. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia und PC erscheinen.

