"Cyberpunk 2077": Release auf September verschoben

"Cyberpunk 2077" kommt später! Entwickler CD Projekt Red hat bekannt gegeben, dass es mit dem für April geplanten Release nichts wird. Das Rollenspiel braucht mehr Politur – und erscheint jetzt erst im Herbst.

Sci-Fi-Fans weltweit zücken heute den Rotstift, streichen den April-Termin für "Cyberpunk 2077" aus dem Kalender und kringeln dafür den 17. September fett ein – das neue Release-Datum für das Open-World-RPG von CD Projekt Red. Bei Twitter hat das Studio verkündet, dass die Entwicklung noch ein paar Monate länger dauern wird.

Night City braucht noch Feinschliff

"Wir sind an einem Punkt, wo das Spiel komplett und spielbar ist, aber es ist noch viel Arbeit vor uns", heißt es dort. "Night City ist gewaltig – voller Geschichten, Inhalte und Orten zum Besuchen, aber aufgrund der Größe und Komplexität des Ganzen brauchen wir mehr Zeit für Testläufe, Reparaturen und Politur." Die Verschiebung verschaffe ein paar wertvolle Monate Zeit, um "das Spiel perfekt zu machen".

Verschiebung mit Vor- und Nachteilen

Für alle Spieler, die auf das Game warten, ist die Verschiebung eine gute Nachricht: Mehr Entwicklungszeit bedeutet typischerweise, dass Spiele besser aussehen und runder laufen. Für die Entwickler sind solche Verschiebungen immer ein zweischneidiges Schwert: Zwar bleibt mehr Zeit bis zur finalen Deadline, allerdings bedeutet das nicht unbedingt, dass die Arbeitslast geringer ist. Im Gegenteil: Die sogenannte "Crunch-Phase", in der massive Überstunden die Regel sind, kann nach Verschiebungen besonders intensiv ausfallen.

Crunch ist in der Spiele-Industrie eher die Regel als die Ausnahme, auch CD Projekt Red hat in einer Pressekonferenz zur Release-Verschiebung eingeräumt, dass man nicht ohne auskommen werde. "Wir versuchen Crunch so weit wie möglich zu limitieren", so Studio-CEO Adam Kiciński, "aber es ist die finale Phase. Wir versuchen, in dieser Hinsicht vernünftig zu sein, aber ja, [es wird Crunch geben]. Leider."