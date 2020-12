"Cyberpunk 2077"-Speicherstände gehen kaputt, wenn sie zu groß werden

Der Launch von "Cyberpunk 2077" verlief alles andere als reibungslos: Die Spielversionen für Xbox One und PS4 sind praktisch unspielbar und auch in der PC-Version stoßen viele Gamer an so ziemlich jeder Ecke auf Bugs. Jetzt ist noch ein weiterer schlimmer Bug hinzugekommen, der PC-Spielstände unwiederbringlich zerstört.

Die Ursache für die zerstörten Speicherstände in "Cyberpunk 2077" ist eine Limitierung der Speichergröße. Überschreitet ein Speicherstand die Größe von 8 MB, ist es sehr wahrscheinlich, dass er unwiederbringlich zerstört wird. Mehrere Reddit-Nutzer haben bereits bestätigt, dass der Bug bei ihnen aufgetreten ist. Entwickler CD Project Red hat bereits zu den Problemen Stellung bezogen. Das Limit der Speichergröße könne in kommenden Patches angehoben werden. Bis dahin müssen sich Spieler mit einem Workaround zufrieden geben.

Das Inventar klein halten und nicht den Duplizierungs-Glitch nutzen

Im GOG-Support-Center schreibt CD Project Red Folgendes: "Unglücklicherweise kann ein beschädigter Speicherstand nicht wiederhergestellt werden. Bitte nutze einen älteren Speicherstand, um weiterzuspielen und versuche, Items und Crafting-Material in Deinem Inventar zu reduzieren. Wenn Du den Item-Duplizierungs-Bug genutzt hast, lade einen Speicherstand, der nicht davon betroffen ist. Die Limitierung der Speicherstandgröße könnte mit einem der nächsten Patches angehoben werden, aber die zerstörten Dateien sind nicht wiederherstellbar."

Obwohl die Entwickler bei CD Project Red aktuell ihr Bestes geben, möglichst viele Fehler mit Hotfixes auszubügeln, dürften solche Meldungen weiter dazu beitragen, dass Spieler ihr Geld für "Cyberpunk 2077" zurückfordern. Sony hat das Game bereits aus dem PlayStation Store entfernt und bietet Rückerstattungen an. Im Microsoft Store bleibt das Game vorerst verfügbar, Rückerstattungen des Kaufpreises bietet aber auch Microsoft an.