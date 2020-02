"Cyberpunk 2077": Studiochef gibt einen Hinweis auf die Quest-Anzahl

Wie viel es in "Cyberpunk 2077" zu tun geben wird, ist noch weitgehend unbekannt. Nun hat John Mamais von CD Projekt Red immerhin eine Zahl an die sogenannten "Street Stories" gehängt und erklärt, worum es in diesen besonderen Quests geht.

"Es gibt ungefähr 75 Street Stories", enthüllte der Chef des Krakauer Entwicklerstudios von CD Projekt Red gegenüber On MSFT. Die Kurzgeschichten aus den Straßen Night Citys sind Nebenquests, die im Umfang mit den Monsteraufträgen aus "The Witcher 3" vergleichbar sein sollen.

Laut Mamais geben die Street Stories den Spielern Gelegenheit, die Welt von "Cyberpunk 2077" zu erkunden und ihren Charakter aufzuleveln. Aufwendige Zwischensequenzen solltest Du hier nicht erwarten, die sind für die Hauptquests reserviert. Um klassische Open-World-Wegwerf-Aufgaben wird es sich dabei aber auch nicht handeln.

Handgemachte Geschichten statt Fetchquest-Einkaufszettel

Mamais weiter: "[Die Street Stories] sind alle handgemacht und nicht automatisch generiert. Es gibt Schablonen, an die sich [die Quest-Designer] halten können, aber jede Geschichte ist so geschrieben, dass sie sich einzigartig anfühlt. Die Welt ist voll von diesen Dingen."

Zur Gesamtspielzeit von "Cyberpunk 2077" wurde Mamais im selben Interview auch befragt, hier konnte er aber noch nichts Genaues berichten. Immerhin: Gehen wir von den "Witcher 3"-Monsteraufträgen aus und rechnen mit rund 15 Minuten pro Street Story, wird uns das Spiel schon einmal fast 19 Stunden mit nur einer bestimmten Art von Nebenquest beschäftigen. Zusätzlich wird es noch andere Formen von Seitenaktivitäten geben – manche länger, manche kürzer als die Street Stories.

Dass es in Night City zu wenig zu erleben geben wird, ist wohl eine eher unbegründete Sorge.