"Cyberpunk 2077": Tourismus-Website lädt Dich nach Night City ein

Na? Schon richtig Bock auf "Cyberpunk 2077"? Der wird dank einer neuen Website noch größer, versprochen! Hersteller CD Projekt Red lädt Dich auf einer satirischen Tourismus-Seite in die fiktive Night City ein – komplett mit neuen Screenshots, detaillierten Hintergrundinfos und durchgeknallter Pop-up-Werbung.

"Willkommen in Night City", begrüßt Dich die "offizielle" Seite zur neonbunten Stadt, in der "Cyberpunk 2077" spielt. Ganz wie auf einer echten Tourismus-Webseite findest Du hier Infos zu den verschiedenen Bezirken, in denen Du Dich im fertigen Spiel herumtreiben wirst. Genaues Lesen lohnt sich aber, denn in den Beschreibungstexten verstecken sich jede Menge Details zur komplexen Hintergrundgeschichte des Open-World-Rollenspiels.

"So stark, dass er leuchtet!"

So findest Du beispielsweise eine kurze Zusammenfassung der Historie von Night City, historische Fakten und sogar eine Warnstufe für die verschiedenen Bezirke. Welche der brandgefährlichen Straßengangs treibt in welcher Gegend ihr Unwesen? Das alles verrät Dir die Webseite.

Besonders gelungen sind die Werbebanner, die Du – ganz klassisch – erstmal wegklicken musst, um weiterlesen zu können. Synthetisches Fleisch, das so frisch ist, dass es noch "in Deinem Mund zappelt", schwer bewaffnete Hologramme, die Deinen Nachtschlaf beschützen und Alkohol, der so stark ist, dass er im Dunkeln leuchtet – in Night City wird auch der abseitigste Wunsch wahr.

Die Detailverliebtheit erinnert an die Games des Konkurrenten Rockstar Games. Auch die "GTA"-Spiele werden mit extrem ausgearbeiteten Reisebroschüren und ähnlichem Promo-Material beworben, so dass Du manchmal erst auf den zweiten Blick feststellst, dass es sich nicht um echte Tourismus-Angebote handelt.

"Cyberpunk 2077" erscheint am 19. November für PC, PS4 und Xbox One.

