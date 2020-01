"Cyberpunk 2077": Verschoben, weil es auf Xbox One zu schlecht lief?

Kürzlich hat CD Projekt Red "Cyberpunk 2077" auf September 2020 verschoben, um mehr Zeit für die Entwicklung zu haben. Nun hat ein Insider über mögliche Gründe des Studios für diesen Schritt gesprochen: Angeblich ist die Xbox One Schuld, auf der das Spiel noch nicht rund genug lief.

Laut Borys Niespielak, einem polnischen Gaming-Insider, ist speziell das allererste Modell der Xbox One aus dem Jahr 2013 verantwortlich für die Release-Verschiebung von "Cyberpunk 2077". Die Performance auf der Microsoft-Konsole sei "extrem unbefriedigend" gewesen, sagte Niespielak laut AltChar.com in einem Podcast.

Probleme mit der allerersten Xbox One

CD Projekt Red habe sich laut den Quellen des Insiders eine interne Deadline bis Januar gesetzt, um die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Falls die Probleme dann immer noch bestünden, habe man den Release verschieben wollen. Genau das ist nun passiert.

Wie immer bei Insider-Aussagen ist natürlich ein bisschen Vorsicht geboten: Ob die Xbox One tatsächlich der alleinige Grund für die Release-Verschiebung ist, lässt sich schwer nachprüfen. Allerdings stand das Studio bei "The Witcher 3" schon einmal vor ganz ähnlichen Problemen: Kurz vor dem Release des Rollenspiels im Jahr 2015 zeichnete sich ein Grafik-Downgrade ab.

Ohne Konsolen kein Budget

CD Projekt Red bestätigte damals in einem Interview mit Eurogamer, dass dies tatsächlich der Fall sei. Der Grund: PS4 und Xbox One konnten nicht mit der PC-Version mithalten, was Kompromisse nötig machte. Die Entwickler erklärten aber auch damals schon, dass es "The Witcher 3" ohne Konsolen gar nicht geben würde. Allein für den PC zu entwickeln, habe eine viel geringere Zielgruppe und damit ein geringeres Budget zur Folge. Gleiches gilt wohl auch für "Cyberpunk 2077".