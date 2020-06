"Cyberpunk 2077": Versionen für PS5 und Xbox Series X erst 2021

Die für Next-Gen-Konsolen optimierten Fassungen von "Cyberpunk 2077" erscheinen erst im Jahr 2021. Grundsätzlich werden die PS4-Version auch auf der PS5 und die Xbox-One-Version auch auf der Xbox Series X laufen. Ein späteres Update soll die Fähigkeiten der neuen Konsolen besser ausnutzen.

Am 19. November kommt Cyberpunk 2077 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt. Die Versionen für die aktuellen Konsolen werden auch auf den Next-Gen-Systemen funktionieren – und auf diesen etwas besser aussehen. Ein Update, das die Leistung der PS5 und der Xbox Series X optimaler ausnutzt, kommt laut Adam Kicinski jedoch erst im Jahr 2021 heraus, wie der Präsident von CD Project RED laut Gematsu in einer Pressekonferenz mitteilte.

Richtiges Next-Gen-Update kommt später

Gewisse optische Verbesserungen seien bereits von Anfang an auf den neuen Konsolen zu erwarten, doch verrät der Entwickler nicht, welche das sind. Jeder Käufer der PS4- oder der Xbox-One-Version werde jedenfalls ein tiefgreifenderes ("robust") Update nächstes Jahr für das Spiel erhalten, wenn er es auf den neuen Konsolen zockt. Auch die grafischen Optimierungen, die dieses Update mitbringt, behält CD Project RED noch für sich.

Next-Gen-Konsolen kein kompletter Neuanfang

"Wir machen uns keine Sorgen über die Veröffentlichung für die Next-Gen-Systeme", so Kicinski. Schließlich spiele die Abwärtskompatibilität bei den neuen Konsolen eine große Rolle und sie ermöglichten grafische Verbesserungen der Versionen für die aktuellen Systeme. Grundsätzlich seien außerdem Erweiterungen für das Spiel geplant, die umfangreicher ausfallen sollen, als es der Begriff "DLC" nahelege. Wie die Erweiterungen soll auch der Multiplayer-Modus noch eine Weile auf sich warten lassen, Kicincski nennt dazu keinen Termin.