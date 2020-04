Darum ist "Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered" nur Singleplayer

Schwer vorstellbar, dass ein "Call of Duty"-Titel ohne Multiplayer-Modus auf den Markt kommt. Bei "Modern Warfare 2 Remastered" ist das aber der Fall. Activision hat nun erklärt, wieso das Spiel nur die Einzelspieler-Kampagne umfasst.

Es ist offiziell: "Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered" kommt ohne Multiplayer. Das verkündete Publisher Activision in einem Blogpost – und erklärte auch gleich, warum. Demnach soll der Fokus des Games auf der kultigen Story liegen. Außerdem würde so die Community, von der die Multiplayer-Modi in "Modern Warfare" leben, nicht unnötig geteilt werden.

"Modern Warfare" bleibt Multiplayer-Zentrale

In den vergangenen Wochen gestaltete Activision "Call of Duty: Modern Warfare" für Multiplayer-Fans stetig spannender. Zur Erinnerung:

Neue, alte Maps fanden zurück ins Game, so etwa Rust.

Neue Waffen und Waffenkosmetik kamen ins Spiel.

Mit Crossplay startete die Initiative, Plattform-Hürden zu überwinden. Gamer an PS4, PC oder Xbox One spielen seitdem gemeinsam.

Warzone launchte free-to-play einen riesigen Battle Royale, also umsonst und ohne Download-Zwang für das gesamte Game.

"Modern Warefare 2 Remastered" bildet Gegengewicht zu Multiplayer-Fokus

Keine Frage: Activision hat mit "Call of Duty: Modern Warfare" stark daran gearbeitet, eine offene Multiplayer-Community zu schaffen, die die Grenzen zwischen Plattformen und finanziellen Möglichkeiten der Spieler aufweicht. "Modern Warfare 2 Remastered" soll nicht in Konkurrenz dazu auftreten.

Vielmehr wird die spannende und emotionale Kampagne ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Gar kein schlechtes Konzept: So kann sich jeder Gamer individuell entscheiden, ob ihm eher nach Multiplayer – mit "Warzone" sogar kostenlos nach Battle Royal–, oder nach ruhigem Einzelspieler-Modus mit Nostalgie-Faktor ist.