Das "Final Fantasy 7"-Remake führt Dich an ganz neue Orte

Das "Final Fantasy 7"-Remake ist weit mehr als nur eine simple Neuauflage mit mehr Politur. Creative Director Tetsuya Nomura hat nun verraten, dass sein Team vollkommen neue Gebiete in die Spielewelt integriert hat.

Du dachtest, Du würdest das "Final Fantasy 7"-Remake easy durchlaufen, weil Du das Original aus dem Jahr 1997 bestens kennst? Falsch gedacht! Du wirst ganz neue Seiten an der Stadt Midgar kennen lernen und sie in Nebenquests erkunden.

In einer Kurzdoku namens "Inside Final Fantasy 7 Remake" gab Tetsuya Nomura an, Midgar um die bisher ungesehene obere Etage zu erweitern. Die konnten Spieler im Original-Game nicht betreten – sie wanderten nur in der unteren Etage, besonders in den Slums, umher. Midgar soll außerdem etwas realer japanisch wirken, ist also entsprechend eng bebaut und stark bevölkert.

©Square Enix 2020 fullscreen Madame M besitzt in Wall Market einen Massage-Salon. Wird das Final Fantasy 7 Remake wohl etwas schlüpfrig? ©Square Enix 2020 fullscreen Detailliert, leuchtend und bunt: Midgar sieht nachts verdächtig nach Tokio aus. ©Square Enix 2020 fullscreen Clouds Crossdressing-Szene dürfte dem Spiel etwas Humor verleihen. ©Square Enix 2020 fullscreen Tifa ist im knappen Abendkleid sogar noch mehr Augenweide als ohnehin schon.

Square Enix veröffentlicht mehrere Screenshots

Zusätzlich zur Kurzduko, die bald übrigens noch mehr Episoden erhalten soll, hat Entwicklerstudio Square Enix reichlich Material fürs Auge veröffentlicht: Eine ganze Reihe Screenshots soll Dir Lust auf das farbenprächtige Midgar und das vielseitige Charakterdesign machen. Besonders gelungen: Clouds niedliches Crossdressing-Outfit, kombiniert mit seinem wie immer todernsten Blick.