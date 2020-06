"Dead Island 2" ist spielbar – in einer uralten Version

Horrorfans weltweit warten auf den Release von "Dead Island 2". Das Zombiespiel mit Urlaubsflair wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben. Nun geistern Aufnahmen einer spielbaren Version durchs Netz – doch die ist schon mehrere Jahre alt.

So langsam möchte man an einen missglückten Scherz glauben. "Dead Island 2" für PC, PS4 und Xbox One sollte eigentlich schon längst draußen sein, wurde aber immer wieder verschoben und wechselte sogar den Entwickler. Nächstes Teil im Release-Puzzle: Videos einer spielbaren Version, die gerade überall auf YouTube auftauchen. Ist der Zombie-Schocker also endlich fertig und bereits geleakt? Nicht ganz.

Fünf Jahre alte Spielversion geleakt

Eurogamer hat herausgefunden, dass die Aufnahmen von einer Version stammen, die noch das deutsche Entwicklerstudio Yager angefertigt hatte. Yager sollte eigentlich "Dead Island 2" im Auftrag von Publisher Deep Silver entwickeln, doch beide Parteien trennten sich im Jahr 2015 wegen kreativer Differenzen. Heißt: Die Fassung von "Dead Island 2", die gerade durchs Netz geistert, ist mindestens fünf Jahre alt. Das fertige Spiel wird ziemlich sicher deutlich anders aussehen.

Wann kommen die Zombies?

"Dead Island 2" wurde 2014 offiziell angekündigt. Satte sechs Jahre Entwicklungszeit reichen aber offenbar nicht, wenn es hinter den Kulissen immer wieder zu Unstimmigkeiten kommt. Aktuell basteln die Dambuster Studios an dem Horrorspiel. Die hatten 2016 den Open-World-Shooter "Homefront: The Revolution" rausgebracht – mit eher überschaubarem Erfolg.

Und wann ist nun der finale Release? Das steht immer noch nicht fest. Der Publisher bestätigt immer wieder, voll hinter "Dead Island 2" zu stehen und will den Entwicklern genug Zeit geben, den Multiplattform-Titel auf Hochglanz zu polieren. Aber so langsam sollten die Macher mal zu Potte kommen. Frischer werden die digitalen Zombies nämlich nicht gerade.