"Death Stranding": Diese Idee von Kojima schaffte es nicht ins Spiel

Die Art und Weise wie Spieler in "Death Stranding" sich gegenseitig unterstützen hat sich im Laufe der Entwicklung verändert. Mastermind Hideo Kojima hat nun ein paar frühe Konzepte zu seinem Open-World-Game veröffentlicht, die vom fertigen Spiel abweichen.

Die Entwicklung von aufwändigen Spielen dauert Jahre und während des kreativen Prozesses müssen immer wieder Ideen umgeworfen werden – aus vielen verschiedenen Gründen. In "Death Stranding" war das nicht anders: Hideo Kojima wollte zum Beispiel ursprünglich, dass ausgetretene Pfade, die von vielen Spielern benutzt werden, sich ganz automatisch in Straßen verwandeln. Auf Twitter hat der Entwickler Teile einer alten Präsentation zum Game veröffentlicht.

"Death Stranding": Online-Funktionen standen schon früh im Mittelpunkt

Im fertigen Spiel sind die Fußspuren anderer Spieler auf oft genutzten Pfaden zwar zu sehen, um Straßen zu errichten müssen aber Ressourcen ausgegeben werden. Eine zweite Folie beschreibt, wie erschaffene Strukturen im Spiel anderer auftauchen, die die Story von "Death Stranding" spielen. Diese Spielmechanik hat es ganz offensichtlich in das fertige Game geschafft und bildet den Kern des Online-Multiplayers, ohne den man einen wichtigen Teil von "Death Stranding" verpasst.

Hat Kojima Ideen für sein nächstes Spiel aufgehoben?

Neben diesen Details ist es auch interessant zu sehen, wie Kojima Ideen für ein Videospiel in der Konzeptphase visualisiert. Die Ideen des Designers müssen so dem restlichen Team und gegebenenfalls dem Auftraggeber vor der Umsetzung verständlich erklärt werden. Unter dem Tweet von Kojima bitten viele Fans den Entwickler darum, weitere Teile der Präsentation zu veröffentlichen. Vielleicht erreichen uns so weitere Ideen – wenn er die nicht gerade für sein nächstes Spiel aufhebt.