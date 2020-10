Die aktuelle Sony-Konsole hat einen schlechten Ruf, wenn es um die Betriebslautstärke geht – mit der PS5 soll sich das ändern. Die neue PlayStation sammelt laufend Daten über die Hitzeentwicklung von Games und erhält daraufhin Software-Updates zur Optimierung des Lüfters.

Lautstärke ist eines der größten Probleme der PS4-Generation – das hat Sony sogar selbst eingeräumt. Die PlayStation 5 soll es besser machen, der Hersteller hat sich dafür einige Maßnahmen einfallen lassen. Im Interview mit dem japanischen Magazin 4Gamer.net (via Eurogamer) erklärt Yasuhiro Ootori, Hardware-Chefdesigner der PS5, dass Software-Updates den Einsatz des Konsolenlüfters laufend verbessern sollen. Dazu messen drei Sensoren auf dem Mainboard und einer im Hauptprozessor die Hitzeentwicklung von Spiel zu Spiel.

Irgendwo existiert eine durchsichtige PS5

Sony will dann auf diesen Daten basierende Updates an die jeweilige PS5 ausspielen, die die Performance des Lüfters optimieren. Im Gegensatz zur PS4 passt die PlayStation 5 Systemleistung und Lüfterleistung unabhängig vom Stromverbrauch dynamisch an. So soll die Kühlung auf Spiele mit höherer Prozessorbelastung reagieren können. Bei der Entwicklung der Konsole habe man laut Ootori ein durchsichtiges Chassis verwendet, um die Bewegung von Trockeneis-Dampf innerhalb der Konsole zu analysieren.

Kühlung ist der Grund für die Größe der Konsole

Ootori hatte das Innenleben der PS5 in einem offiziellen Teardown-Video offengelegt. Darin war auch der große Lüfter mit einem Durchmesser von 120 Millimetern und einer Breite von 45 Millimetern zu sehen, der Hitze auf beiden Seiten der Konsole ausstößt. Sony begründet die auffallende Größe der neuen PlayStation mit dem neuartigen Kühlsystem, das Lüftungsgeräusche mindern soll. Japanische Tester, die bereits auf der PS5 spielen konnten, zeigten sich von ihrer niedrigen Lautstärke beeindruckt.