Demo zum "Final Fantasy 7"-Remake weist auf PC-Version hin

Seit einigen Tagen sorgt ein Leak für Aufregung unter Fans: Die PS4-Demo zum lang erwarteten "Final Fantasy 7" war für kurze Zeit erhältlich und verrät Details zum kompletten Spiel. Im Programmcode haben Dataminer auch Hinweise auf eine PC-Version des Remakes gefunden.

Nachdem die Demo für das Remake von "Final Fantasy 7" kurz im PSN Store auftauchte, ist das Internet zur Sperrzone für Fans mit Spoiler-Angst geworden. Nutzer mit gehackten PS4-Konsolen und Dataminer veröffentlichen Details zum Inhalt des Spiels – die wir selbstverständlich auslassen. Laut Twitter-Nutzerin roXyPS3 sind im Code aber auch Hinweise auf eine PC-Version des PS4-Exklusivspiels verborgen.

"Final Fantasy 7"-Code enthält verborgene Informationen

Das "Final Fantasy 7"-Remake ist nur bis zum Jahr 2021 PlayStation-exklusiv – auf welchen Plattformen das Game danach erscheint, ist jedoch noch nicht angekündigt worden. Der Programmcode der Demo enthält aber Angaben über höhere Auflösungen und die Grafikkarten-Hersteller AMD und Nvidia. Auf der PS4 läuft "Final Fantasy 7" wohl in 1080p-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde, Sony und Microsoft statten ihre Konsolen mit AMD-Hardware aus.

Erste Remake-Episode startet im März auf PS4

Die ursprüngliche Version des bekannten Rollenspiels ist auf zahlreichen Plattformen verfügbar: Auf PC, iOS, Android, Switch, Xbox, PS4 und natürlich der ersten PlayStation ist "Final Fantasy 7" spielbar. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass Square Enix auch das Remake möglichst vielen Fans zugänglich machen will. Das wird am 3. März 2020 für PS4 veröffentlicht – allerdings nicht vollständig. Die Entwickler haben das Spiel in mehrere Episoden aufgeteilt, die nach und nach erscheinen werden.