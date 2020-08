"Demon's Souls"-Remake bereits geprüft – Release zum PS5-Launch?

Das Remake von "Demon's Souls" für die PlayStation 5 kommt – das wissen wir schon. Was wir noch nicht wissen, ist der Erscheinungstermin. Nun deutet einiges darauf hin, dass die Neuauflage des legendären Grundsteins aller Soulslike-Spiele zusammen mit der PS5 direkt zum Launch erscheint.

Es ist ein kurzer Tweet, der die Spekulationen zum Release des "Demon's Souls"-Remakes weiter anheizt. Der Twitter-Account Gematsu weist darauf hin, dass die Neuauflage des bahnbrechenden Action-Rollenspiels von 2009 in Korea bereits eine Alterseinstufung erhalten hat – und zwar als "nicht für Jugendliche geeignet".

Bislang wurde nur "Spider-Man" geprüft

Das ist deswegen beachtlich, weil die einzigen beiden PS5-Spiele, die bereits geprüft wurden, "Godfall" und "Spider-Man: Miles Morales" sind. Und die sollen direkt zum Start von Sonys neuer Konsole erhältlich sein. Nun also auch "Demon's Souls". Das ist zwar keine offizielle Bestätigung, aber doch ein starker Hinweis darauf, dass das Remake ein Launch-Titel sein wird.

Empfehlung des Autors: Play PS5: Alle Game-Trailer zum PlayStation 5 Reveal

Die Neuauflage wird entwickelt von Bluepoint Games, das Studio war bereits für das fantastische PS4-Remake von "Shadow of the Colossus" verantwortlich. Die Arbeit an diesem politisch so wichtigen Titel ist offenbar also in den besten Händen.

Die PS5 steht vor der Tür

Lange ist es nicht mehr hin, bis Sony und Konkurrent Microsoft ihre neuen Konsolen auf den Markt bringen – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft sollen die PlayStation 5 und die Xbox Series X verfügbar sein. Sony wird wieder mit einer Menge Exklusivtitel punkten – da käme ein aufgehübschtes "Demon's Souls" natürlich gerade recht.