"Demon's Souls" sieht auf neuen Screenshots umwerfend gut aus

"Demon's Souls" hat als einer der Launch-Titel für die PS5 hohe Erwartungen zu erfüllen. Neue Screenshots aus dem Remake zeigen: Das Game könnte ihnen gerecht werden! Außerdem bekommen wir frische Infos zur Performance und zu den verschiedenen Versionen, in denen das Spiel erscheint.

Gameplay aus "Demon's Souls" hatte Sony im Rahmen einer PlayStation-Präsentation schon kürzlich gezeigt. Jetzt erhalten wir auch noch ein paar Standbilder, die nicht weniger beeindruckend ausfallen. Der Detailreichtum der Neuauflage ist enorm: Die Nahaufnahme eines Helms auf nassem Boden stellt realistische Spiegelungen in den Fokus, eine andere Aufnahme zeigt ein weites Panorama, das beinahe wie ein Gemälde aussieht.

Performance dürfte bei 1440p & 60 FPS liegen

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben außerdem den Gameplay-Trailer zum Spiel in einem Video unter die Lupe genommen, um Rückschlüsse auf die Performance auf der PlayStation 5 zu ziehen. Das Fazit: "Demon's Souls" dürfte in 1440p-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde (FPS) laufen. Digital Foundry hebt aber hervor, dass die verwendete Form der Kantenglättung (Anti-Aliasing) so gut ist, dass die Auflösung höher wirkt. Vermutlich bringt das Spiel auch einen 4K-Modus mit, der aber auf 30 FPS begrenzt sein dürfte.

"Demon's Souls": Das sind die Inhalte der Digital Deluxe Edition

Zuletzt gibt es Neuigkeiten zu den unterschiedlichen Editionen, in denen "Demon's Souls" auf den Markt kommt. Sony hat im PlayStation-Blog die Digital Deluxe Edition vorgestellt, die bereits vorbestellbar ist. Sie enthält neben dem Spiel in digitaler Form folgende Ingame-Inhalte: