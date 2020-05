Demos zu "Desperados 3" und "System Shock"-Reboot erschienen

Der Wilde Westen ruft: "Desperados 3" erscheint am 16. Juni, ist aber bereits als Demo verfügbar. Zumindest für PC-Spieler. Und auch der "System Shock"-Reboot ist schon als Testversion online.

"Desperados 3" startet offiziell am 16. Juni. Überraschenderweise ist auf Gog.com bereits eine Demo des Prequels zu "Desperados: Wanted Dead or Alive" aufgetaucht. PC-Spieler können sich die Testversion kostenlos herunterladen und zwei vollständige Missionen durchspielen.

Als junger John Cooper lernst Du anfangs in einer Tutorial-Mission, wie Du Deinen Charakter steuerst und zusammen mit Coopers Vater Kopfgeld absahnst. Anschließend schöpfst Du Dein volles Potenzial aus, greifst Banditen an und überfällst zusammen mit Doc McCoy einen Zug. Als Vorschau auf die dritte Mission lässt dann noch Hector, ein stattlicher Hüne, seine Muskeln spielen. Du solltest in den Genuss von 90 bis 120 Spielminuten kommen.

"System Shock": Pre-Alpha-Demo veröffentlicht

Neben "Desperados 3" hat Gog.com auch eine Demo von "System Shock" veröffentlicht, besser gesagt vom Reboot. Das ist besonders spannend, denn für die Neuauflage gibt es noch keinen Release-Termin. Entsprechend solltest Du beim Spielen im Hinterkopf behalten, dass die Pre-Alpha-Demo kein finales Game darstellt. Änderungen im Gameplay können noch auftreten. Die Grafik soll laut manchen Testern zudem etwas verpixelt sein, aber Potenzial haben.

Klappt alles so, wie es sich die Entwickler bei Nightdive Studios vorstellen, kommt der "System Shock"-Reboot noch 2020 auf PC, PlayStation und Xbox.