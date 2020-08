Den IKEA-Katalog für 2021 gibt's als "Animal Crossing"-Ausgabe

Das "Animal Crossing"-Fieber hat das schwedische Einrichtungshaus IKEA erfasst – zumindest in Taiwan: Den Möbelkatalog 2021 für den Inselstaat gibt‘s auch als "New-Horizons"-Ausgabe.

Dein Haus in "Animal Crossing: New Horizons" ist so schön, dass Du Dir am liebsten Deine Wohnung genauso einrichten würdest? IKEA hat das etwas für Dich in petto – zumindest in Taiwan. Der schwedische Konzern hat dort einen Katalog veröffentlicht, der "Animal Crossing"-Charaktere und Einrichtungen wie im Switch-Game zeigt. Und so viel sei gesagt: Es geht knallig bunt zu!

IKEA will "Animal Crossing"-Träume zur Wirklichkeit machen

Das IKEA-Team in Taiwan hat sich mit der Farbwelt des niedlichen Rollenspiels auseinandergesetzt und einen Katalog voller Ideen entworfen, wie Du Deine Traumeinrichtung ganz leicht Wirklichkeit werden lässt. Der Konzern setzt auf einen Mix aus schlichten Möbelformen und farblich auffälligen Accessoires, der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt: Es darf gern ein königsblaues Sofa vor einer mittelgrünen Wand stehen. Was in Deiner "Animal Crossing"-Welt erlaubt ist, ist auch in der Realität erlaubt.

Der Katalog ist bisher nur in Taiwan in begrenzter Auflage erhältlich, aber die meisten Produkte sind global verfügbar. Wer sich ein Exemplar mit den süßen "Animal Crossing"-Charakteren sichern will, kann das wohl nur über einen privaten Kauf via Internet machen.