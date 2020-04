"Desperados 3": Wild-West-Taktikspiel hat einen Releasetermin

Für Fans von Echtzeitstrategie ist die "Desperados"-Reihe ein absoluter Genre-Klassiker. Wann der dritte Teil erscheint, wussten wir lange Zeit nicht – nun hat "Desperados 3" endlich einen Releasetermin. Und: Einen brandneuen Trailer gibt's auch.

"Desperados 3" soll am 16. Juni für PC, PS4 und Xbox erscheinen. Publisher THQ Nordic gewährt im neuen Trailer ein paar Blicke aufs Gameplay und sorgt für die richtige Wildwest-Atmosphäre.

Cowboys lassen sich nicht hetzen

"Desperados" ist eine Echtzeitstrategie-Reihe, die 2001 mit "Desperados: Wanted Dead Or Alive" begann. 2006 erschien der zweite Teil "Desperados: Cooper's Revenge". Ein Jahr später kam mit "Helldorado" ein Ableger heraus, der eigentlich ein Add-on für "Desperados 2" werden sollte und die Handlung unmittelbar fortsetzt. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten erhielt der Ableger aber einen ganz anderen Namen. Ach ja, und "Desperados 3" wird jetzt ein Prequel zum ersten Teil. Alles klar?

Die Entwickler sind Experten

THQ Nordic fungiert als Publisher von "Desperados 3", entwickelt wird der staubige Strategietitel aber von Mimimi Games. Und die kennen sich bestens aus im Genre, haben 2016 schon das recht erfolgreiche "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" auf den Markt geworfen. Das spielte zwar in Japan, verwob aber bereits Echtzeitstrategie mit Stealth-Elementen.