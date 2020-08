"Destiny 2": August-Event bringt die Sonnenwende der Helden zurück

Die Sonnenwende der Helden hat in "Destiny 2" seit einigen Jahren Tradition. Pünktlich zum Hochsommer dürfen die Hüter ihrer Glanzleistungen gedenken und mit aller Macht Gegnern in der Europäischen Luftzone einheizen.

Die Sonnenwende der Helden kehrt am 11. August mit einem kleinen Patch zurück ins "Destiny 2"-Universum. Dann wird Eva Levante wieder einen zentralen Platz im Turm besetzen und mit schimmernder Ausrüstung zum Kampf gegen böse Aliens locken. Außerdem wartet die Event-Einführungsquest "Die Sonnenwende beginnt" auf Dich. Schließe Sie ab und sichere Dir ein kostenloses Musikstück, das die freudige Zeit der Sonnenwende untermalt.

Mehr besiegte Bosse versprechen mehr Schatztruhen

Während der Sonnenwende der Helden ist die Europäische Luftzone aktiv. In dieser Drei-Spieler-Aktivität musst Du Schar-, Kabale- und Gefallenen-Bosse töten. Die Zeit ist dabei aber begrenzt. Je mehr Bosse Dein Team schafft, desto mehr Loot-Truhen warten am Ende auf Dich. Die müssen Du und Deine Teamkameraden innerhalb weniger Sekunden auf der Karte verstreut finden und öffnen. Darin steckt schwache Rüstung, aber auch Sonnenwende-Schlüsselfragmente – eine Zahlungsart für Event-Kosmetik wie Finisher oder Gesten.

Rüstung leuchtet in verschiedenen Farben

Der Clou an dem Event: Jeden Tag ist ein anderer Fokus – also Solar, Arkus oder Leere – aktiv. Welcher Fokus aktiv ist, zeigt Dir ein Modifikator an, wenn Du die Aktivität ansteuerst. Eva Levante bietet im Turm dazu passende Beutezüge an. Schließt Du diese mit dem richtigen Fokus ab, kannst Deine Sonnenwende-Rüstung mit Ornamenten immer stärker zum Leuchten bringen. Lasst also die Lichtshow beginnen!