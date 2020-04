"Destiny 2" bannt Cheater – und Dich, wenn Du mit ihnen spielst

In "Destiny 2" sind derzeit vermehrt Cheater unterwegs. Entwickler Bungie greift durch und wählt radikale Maßnahmen: Selbst Spieler, die nicht selbst schummeln, können gebannt werden – es genügt, mit einem Cheater im selben Einsatztrupp zu sein.

In der aktuellen Season setzt "Destiny 2" mit der hochrangigen PvP-Aktivität "Prüfungen von Osiris" deutlich auf den Wettbewerb zwischen den Spielern. Das ruft natürlich unehrliche Zeitgenossen auf den Plan: Cheater plagen den Shooter mehr als sonst, wie der Entwickler David Aldridge in einem Blogeintrag erklärt. Dazu führt er die geplanten Gegenmaßnahmen aus.

Wer von Cheatern profitiert, fliegt auch!

Die vielleicht bedeutendste Änderung: Teamkollegen von Cheatern können ebenfalls gebannt werden. Wer selbst ehrlich spielt, aber von einem Schummler begleitet wird, kann seinen "Destiny 2"-Account verlieren. Wenn Du bemerkst, dass bei einem Mitstreiter etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, solltest Du das Match sofort verlassen und den entsprechenden Spieler melden. Wer die Situation nutzt, um sich ein bisschen Richtung Sieg ziehen zu lassen, gerät selbst ins Visier der Cheat-Jäger.

Bann für Schummler und unseriöse Online-Angebote

Die neue Richtlinie beinhaltet auch, dass Spieler gebannt werden können, wenn sie ihre Accountdaten an bessere Spieler weitergeben, die dann für sie die schwersten Herausforderungen angehen. Online gibt es zahlreiche Angebote für diese sogenannten "carry services".

Bungie plant weitere Maßnahmen, um Schummlern den Spaß zu verderben: Die Anti-Cheat-Abteilung bekommt mehr Personal, außerdem könnte der Zugang zu den Prüfungen von Osiris künftig nur Accounts offenstehen, die bereits eine größere Zahl an Spielstunden aufweisen. Dann könnten gebannte Cheater sich nicht einfach immer neue Accounts anlegen.

Generell gilt im "Destiny 2"-PvP in Zukunft verstärkt, was in Online-Games selbstverständlich sein sollte: Spiel ehrlich und spiel nur mit Leuten, denen Du vertraust!