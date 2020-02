"Destiny 2" Scharlach-Woche: Diese Neuerungen bringt das Event

Wenn in der realen Welt der Valentinstag näher rückt, winkt im "Destiny 2"-Universum die Scharlach-Woche. Vom 11. bis zum 18. Februar stehen unter der Leitung von Schmelztiegel-Chef Lord Shaxx wieder Freundschaft, Geturtel und gemeinsames Gaming im Fokus. Nun hat Bungie verraten, welche Belohnungen auf Hüter warten, die ihr Können als Einheit unter Beweis stellen.

Rote Rosen soll es für Dich und Deinen besten Hüter-Kameraden regnen – zumindest, wenn es nach Schmelztiegel-Vorstand Lord Shaxx geht. Der verteilt ab dem 11. Februar nach dem wöchentlichen Reset neue Aufgaben für PvE und PvP, die es im Duo abzuschließen gilt. Welche genau das sein werden, hat Bungie nicht verraten, allerdings deutet ein Trailer des Events an, dass es Dich erneut in die Träumende Stadt verschlägt. Dazu ist der Schmelztiegel-Modus "Doppel" wieder aktiv, in dem zwei Zweiterteams gegeneinander antreten.

Hinweis auf (versteckte) Triumphe?

Der Trailer zeigt ein Duo aus Hütern, das sich in schwarz-roter Rüstung und mit Pfeil und Bogen bewaffnet auf in den Schmelztiegel macht. Beim Bogen handelt es sich um "The Vow" (zu deutsch: "Der Eid"), der womöglich als Quest-Belohnung rausspringt. Es könnte aber auch wieder Triumphe geben, die von Dir verlangen, mit einer bestimmten Waffe andere Hüter zu besiegen.

In der Scharlach-Woche 2019 gab es zumindest drei versteckte Triumphe: Es mussten jeweils zwei Gegner mit dem Exo-Impulsgewehr "Schwingen der Wachsamkeit", mit der Exo-Handfeuerwaffe "Scharlach" und mit dem Exo-Raketenwerfer "Doppelschwänziger Fuchs" erlegt werden. Ob Bungie dieses Jahr einsehbare Triumphe für das Killen mit bestimmten Waffen vorgibt? Am kommenden Dienstag wissen wir mehr.

Es winken zeitlimitierte Prämien und Gesten

Auf alle, die die Aufgaben und Triumphe mit ihrem besten Hüter-Freund oder mit der liebsten Hüter-Freundin abschließen, warten Belohnungen. Bungie spricht auf der Spielewebsite von einer Geisthülle, Ornamenten, einer Geste und zwei Sparrows, die, wie im Trailer gezeigt, eine Spur aus zart-lila Herzen hinter sich herziehen. Hach, wenn das mal nicht romantisch ist!