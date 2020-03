Ein Trailer zeigt, auf was sich "Destiny 2"-Spieler in der "Saison der Würdigen" freuen können. Die Story wird angeteasert, dazu verkündet Entwickler Bungie neue (alte) PvP-Modi und besondere Herausforderungen. Wir haben alle Infos für Dich.

Es ist offiziell: Die "Saison der Würdigen" startet in "Destiny 2" am 10. März und endet am 9. Juni. Bungie hat nun Infos zu Story und Herausforderungen veröffentlicht.

Story: Die Rote Legion schlägt zurück

Die Geschichte fokussiert sich auf alte Freunde und alte Feinde: Die Rote Legion versucht, die Letzte Stadt zu zerstören, indem sie ihre raumschiffgroße Superwaffe, die Allmacht, auf sie stürzen lässt. Dagegen sind die Hüter machtlos. Nur einer kann helfen: Rasputin.

In der "Saison der Würdigen" geht es darum, den berühmten Kriegsgeist und seine Verteidigungssysteme, die Seraph-Türme, zu aktivieren. Dazu werden Hüter in gemeinsamen öffentlichen Events kämpfen. Als NPC steht die taffe Wissenschaftlerin Ana Bray an ihrer Seite.

©Bungie/YouTube 2020 fullscreen Die "Prüfungen von Osiris" versprechen Spitzenloot und besondere Rüstung – sofern Du erfolgreich bist.

Neue Spitzenherausforderungen: "Prüfungen von Osiris" und "Spitzenreiter"

Neue Spitzenherausforderungen sind ebenfalls verfügbar: Mit den "Prüfungen von Osiris" kehrt ein elitärer PvP-Modus zurück ins Game. Mit der Dämmerungsaktivität "Spitzenreiter" wartet ein neuer PvE-Schwierigkeitsgrad auf ein Dreier-Team. Wer es etwas weniger knackig mag, kann sich in neuen legendären Sektoren, den "Seraph Bunkern", seinen Weg zu neuem Loot erkämpfen. Im PvP wartet dann noch ein Wettstreit der Klassen auf die Hüter.

Exo-Waffen und neuer Saisonpass

Natürlich sind auch neue Exos, Waffen, Rüstung und Kosmetik mit von der Partie. Mit "Tommys Streichholzbriefchen" kommt ein exotisches Automatikgewehr ins Game und mit dem "Kriegsgeist-Kindschal" ein neues Artefakt, das die Spieler über XP upgraden müssen.

Zusätzlich ist ein neuer Saisonpass aktiv. Mit einem Boost für Erfahrungspunkte, jeder Menge Materialien und exotischen Engrammen winkt allerhand Loot.

Die Inhalte der "Saison der Würdigen" im Überblick