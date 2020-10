"Destiny 2": Update für PS5 & Xbox Series X/S kommt im Dezember

Entwickler Bungie macht "Destiny 2" fit für die Next-Gen: Eine für Playstation5 und Xbox Series X/S optimierte Version des MMO-Shooters erscheint im Dezember. Die Verbesserungen: Kürzere Ladezeiten, schärfere und flüssigere Bilder sowie ein nützliches PC-Gaming-Feature.

Die neue Erweiterung "Jenseits des Lichts" für "Destiny 2" startet Anfang November. Sie läuft im abwärtskompatiblen Modus auch auf Xbox Series X/S und PS5, sobald diese erhältlich sind. Auf die Next-Gen-Konsolen optimiert wird das Spiel aber erst mit einem Update, das Bungie am 8. Dezember veröffentlicht.

4K bei 60 FPS & schnellere Ladezeiten

Das Next-Gen-Update ist gratis auf allen drei Konsolen. In einem Blogpost erklärt der Hersteller, was dann in Sachen Performance möglich sein wird.

Auf PS5 und Xbox Series X läuft "Destiny 2" in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde (FPS).

Auf Xbox Series S läuft das Spiel in 1080p-Auflösung mit 60 FPS.

Auf allen drei Konsolen sind die Ladezeiten deutlich kürzer als bisher.

Das Spiel unterstützt "Cross-Generation-Spiel" innerhalb desselben Konsolen-Ökosystems. Das heißt: PS5-Besitzer können mit PS4-Spielern zusammen zocken, Gleiches gilt für Xbox One und Xbox Series X/S. Echtes Crossplay zwischen PlayStation, Xbox und PC gibt es aber (noch) nicht.

Einstellbares Sichtfeld bald auch auf Konsolen

Außerdem bekommen Konsolen-Spieler endlich ein Feature, das es in der PC-Version von "Destiny 2" schon länger gibt: einen Sichtfeld-Regler (auch bekannt als "FOV-Slider"), mit dem Du den sichtbaren Bereich des Ego-Shooters erweitern oder verengen kannst.

"Unser Ziel ist es, eine ähnliche Sichtfeld-Reichweite wie auf dem PC zu ermöglichen", so Bungie. "Wir testen zurzeit diese Einstellungen, um eine geschmeidige Leistung auf allen Plattformen zu ermöglichen, und werden kurz vor der Veröffentlichung weitere Details dazu haben."