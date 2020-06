Die "Cyberpunk 2077"-Xbox verbirgt eine geheime Botschaft

Die Xbox One X im "Cyberpunk 2077"-Design ist ein richtiger Hingucker. Aufmerksame Fans haben nun eine geheime Nachricht der Spieleentwickler auf der Limited-Edition-Konsole entdeckt, die nur mit UV-Licht lesbar ist.

Das Design der "Cyberpunkt 2077"-Xbox sieht futuristisch und abgerockt aus. Konsole und Controller passen perfekt zum dystopischen Science-Fiction-Rollenspiel von CD Projekt Red. Fans, die ihre Xbox One X zum Spiel bereits ausgepackt haben, dürfen sich über eine geheime Nachricht freuen: Reddit-Nutzer Eversmans037 fiel zunächst der Aufdruck "Uniform Victor Michael Echo" unten auf der Konsole auf.

Nachricht an die Fans: "Viele Sprachen, eine Botschaft"

Von oben nach unten gelesen, ergeben die Anfangsbuchstaben die englischen Wörter "UV me" – klingt nach einer Aufforderung, oder? Eversmans037 schnappte sich also ein ultraviolettes Licht und beleuchtete die "Cyberpunk 2077"-Xbox damit. Noch mehr wurde sichtbar: "Many languages, one message", also "Viele Sprachen, eine Botschaft". Und danach "Danke" in 15 verschiedenen Sprachen. Die Entwickler von CD Projekt Red bedanken sich so offenbar bei ihren Fans.

Ende Juni gibt es mehr Infos zu "Cyberpunk 2077"

Aktuell ist die limitierte Xbox One X zu dem heiß erwarteten Rollenspiel nur noch schwer zu bekommen. Die glücklichen Besitzer können "Cyberpunk 2077" zum Release am 17. September herunterladen und erhalten auch den ersten DLC zum Spiel ohne Zusatzkosten. Das Game erscheint nicht nur für Xbox One, sondern ebenfalls für PS4 und PC. Weitere Details zum Spiel werden am 25. Juni in einem Livestream veröffentlicht.