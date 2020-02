Die PS5 hat jetzt eine Website, aber die Enthüllung könnte noch dauern

Selbsternannte Leaker und Möchtegern-Insider haben eine PS5-Enthüllung für die ersten Februar-Tage prophezeit – bisher wurde daraus aber nichts. Nun gibt es immerhin eine offizielle Internetseite für die PlayStation 5, auf der Sony um etwas mehr Zeit bis zur Präsentation bittet.

Still und leise hat Sony eine offizielle deutsche Website für die PS5 online gestellt. Dort kannst Du Dich anmelden, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn weitere Infos zur nächsten PlayStation verfügbar sind. Ein kurzer Text auf der Seite bittet die Fans um etwas mehr Zeit:

"Wir haben angefangen, einige der unglaublichen Funktionen vorzustellen, die du von der PlayStation 5 erwarten kannst. Es dauert allerdings noch etwas, bis wir die nächste PlayStation-Generation komplett zeigen können."

Seite verspricht Infos über neue Spiele für die PS5

Wie lange genau es noch dauert, bleibt natürlich offen – auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Internetseite sagt nichts darüber aus, ob es noch Tage, Wochen oder Monate bis zur PS5-Enthüllung dauert. Wer sich über das Formular auf der Seite registriert, soll aber schnellstmöglich Updates "zu Veröffentlichungsdatum und Preis der PS5 sowie zur Liste der Spiele, die zum Launch der PS5 verfügbar sein werden" erhalten.

Verkaufsstart zu Weihnachten 2020

Verschiedene Leaks hatten zuletzt behauptet, Sony würde die PS5 am heutigen 5. Februar vorstellen. Die PS4 wurde ebenfalls Anfang Februar 2013 der Öffentlichkeit präsentiert. Offenbar ist man bei Sony aber noch nicht bereit die neue PlayStation zu zeigen. Ob das technische oder strategische Gründe hat, ist unbekannt.

Ein weiterer angeblicher Leak aus dem letzten Jahr wies auf eine Enthüllung am 12. Februar 2020 hin – und darauf, dass das damals noch unbekannte Release-Datum von "The Last of Us Part 2" im Mai liegen würde. Zumindest das hat sich bewahrheitet: Das Naughty-Dog-Spiel erscheint am 29. Mai 2020. Mal sehen, was an dem PS5-Teil des Leaks dran ist.

In den Handel kommt die PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2020, also vermutlich ab Herbst.