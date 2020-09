Die PS5 wiegt 1,2 Kilogramm mehr als die PS4 Pro

Sony hat nun das offizielle Datenblatt der beiden PS5-Modelle sowie die Specs des DualSense-Controllers veröffentlicht. Demnach wiegt die Disk-Version der PS5 über ein Kilogramm mehr als die dicke PS4 Pro. Und der neue Controller hat ein deutlich höheres Gewicht als der DualShock 4.

Bescheiden tritt die PS5 nicht gerade auf. Sonys neue Riesenkonsole misst laut Sony 39 x 26 x 10,4 Zentimeter. Zum Vergleich: Bei der PS4 Pro sind es 32,7 x 29,5 x 5,5 Zentimeter. Die Bautiefe beziehungsweise Höhe hat sich also fast verdoppelt, auch ist die neue Konsole deutlich länger und nur etwas weniger breit. Dazu passt der Umstand, dass sie üppige 4,5 Kilogramm wiegt im Vergleich zu den 3,3 Kilogramm der PS4 Pro.

Sony behält die Betriebstemperatur für sich

Zwar verschlingt die PS5 auch etwas mehr Strom, aber der Unterschied zwischen 350 Watt und den 310 Watt der PS4 Pro fällt nicht so gewaltig aus wie die Größendifferenz. Das liegt an der Effizienz des neuen AMD-Chips. Auffällig: Bei der PS4 Pro hatte Sony die Betriebstemperatur verraten, nicht aber bei der PS5. Hoffentlich können wir keine Spiegeleier auf der neuen Konsole braten. Offen bleibt auch die Lüfterlautstärke, bei grafisch anspruchsvollen PS4-Spielen wie "The Last of Us Part II" war die Kühlung der PS4 Pro teils deutlich zu hören.

Neuer DualSense-Controller ist viel schwerer als der DualShock 4

Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Daten des DualSense Wireless Controllers. Er wiegt satte 280 Gramm im Vergleich zu den 210 Gramm des DualShock 4, was ein deutlich spürbarer Unterschied ist. Die Maße: 16 x 10,6 x 6,6 Zentimeter im Vergleich zu den 16,1 x 10 x 5,7 Zentimetern des Vorgänger-Controllers. Vor allem bei der Höhe hat der neue Controller zugelegt. Und kein Wunder: Irgendwo muss der größere 1,560-mAh-Akku unterkommen. Der PS4-Controller-Akku begnügte sich noch mit einer Kapazität von 1.000 mAh.