Diese offizielle "Animal Crossing"-Switch sieht nach Urlaub aus

"Animal Crossing: New Horizons" macht Switch-Besitzer ab März reif für die Insel. Passend zum Spiel veröffentlicht Nintendo eine Sonderedition der Nintendo Switch, die mit gedeckten Farben und niedlichen Motiven schon jetzt Lust auf Urlaub macht.

"Animal Crossing: New Horizon" erscheint am 20. März, bereits eine Woche früher, am 13. März, steht die passende Switch-Sonderedition in den Ladenregalen. Bei Twitter hat Nintendo das Gerät vorgestellt – mit einem Rundumblick von allen Seiten.

Eine Switch mit sonnigem Gemüt

Fans der Lebenssimulation mit knuffigen Tieren finden an der Konsole aus jeder Perspektive was Schönes fürs Auge. Die Joy-Cons sind in sanftem Blau und Grün gehalten, das TV-Dock kommt in hellem Beige mit Aufdruck von Waschbär Tom Nook und seinen Kindern. Die Rückseite der Konsole ziert eine Insellandschaft – passend zum "Ferien auf der Insel"-Setting von "New Horizons".

Exklusiv in Nordamerika?

Wer das Gerät mit in den realen Urlaub nehmen möchte, kann dazu noch eine passende Tasche bekommen, die am selben Tag wie die Konsole erscheint. Für "Animal Crossing"-Fans hierzulande gibt es eigentlich nur ein Problem: Bisher ist die Konsole nur für einen Release in den USA und Kanada angekündigt. Ob und wann es die Sonderedition auch zu uns schafft, bleibt abzuwarten.