Diese PS5-Fotos zeigen endlich, wie riesig die Konsole wirklich ist

Die PS5 ziert seit gestern zahlreiche Fotos im Netz. Die Next-Gen-Konsole durfte endlich offiziell von Testern frei fotografiert werden. Die Bilder zeigen vor allem eins: Die PS5 wird groß. Sehr groß.

Schlanke Front, dafür hoch gewachsen und mit nicht zu verachtender Tiefe: Die Ausmaße der PS5 wurden durch die gestrige Fotoflut erst so richtig deutlich. Bei so manchem Twitter-User passt sie gerade so ins TV-Board – und würde hier das Lüftungssystem sabotieren. Die Konsole sollte auf gar keinen Fall in eine Ablage gepresst werden, wo die Lüfter keine Chance haben, die in ihr produzierte Wärme korrekt abzuleiten. Überlege Dir also vorab gut, ob sie in Dein Low-Board passt oder ob vielleicht ein anderer Standort geeigneter wäre.

PS5 und PS4 (Pro) im Vergleich: Der große Bruder

Andere Tester zeigen die PS5 im Größenvergleich mit der PS4 (und PS4 Pro) – immerhin dürften sich Gamer, die auf der aktuellen Konsolenversion spielen und zur Next-Gen wechseln wollen, durchaus fragen, was sich an der Dimension des Geräts ändert. Unschwer zu erkennen: Die PS5 ist wahrlich der "große Bruder" der PS4. Nicht nur in Leistung und Performance stellt die Next-Gen die aktuellen Konsolen in den Schatten, sie ist auch länger, breiter und tiefer – hat also auf ganzer Linie zugelegt.

Übrigens: Im Vergleich mit ihrer Konkurrenz aus dem Hause Microsoft ist die PS5 gar nicht mal so riesig, wie The Verge zeigt. Die Xbox Series X wirkt frontal kompakter, ist durch ihr quaderförmiges Design allerdings wesentlich breiter und im Liegen dadurch höher. Die Xbox Series S dagegen fällt markant schmaler und insgesamt kleiner aus. Xbox-Fans mit Platzmangel im Wohnzimmer dürfte es freuen – sofern sie ohne Disk-Laufwerk leben können.