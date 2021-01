Diese schicke Nintendo Switch im Mario-Design erscheint im Februar

Nintendo zelebriert auch im neuen Jahr noch den 35. Geburtstag seines berühmten Maskottchens Super Mario. Und zur Feier gibt es im Februar gleich zwei Überraschungen: eine rot-blaue Switch im Mario-Design und das Game "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" – ein Remake des WiiU-Games mit einer Menge Extra-Inhalten.

Die rot-blaue Mario-Edition der Nintendo Switch ist ab dem 12. Februar im Handel erhältlich, schreibt Nintendo auf Twitter. Die Mario-Edition ist eine ganz besondere Modellvariante der Switch, denn erstmals bei einer Special Edition hat hier auch die Switch selbst eine neue Farbe erhalten: die Konsole und das Dock erstrahlen im ikonischen Mario-Rot.

Special Edition mit viel Liebe zum Detail

Die Joy-Cons haben den gleichen Rot-Ton wie die Konsole, die Schutzschienen für die Controller mit den Handschleifen sind hingegen blau wie die Latzhose des beliebten Klempners. Das Konsolen-Bundle beinhaltet außerdem noch eine blaue Gamepad-Schale, die beide Joy-Cons in einen vollwertigen Controller verwandelt.

Als zusätzliches Extra liegt der Special Edition eine praktische Tasche für den sicheren Transport der Konsole bei – wahlweise in Rot oder Blau. Hier hat Nintendo besonders viel Wert auf Details gelegt. Auf den Taschen befinden sich mehrere ikonische Symbole von Mario: seine Latzhose, seine Handschuhe und seine Mütze inklusive seines berühmten Schnäuzers. Die beiden Schlitten, mit denen der Reißverschluss der Tasche geöffnet wird, erstrahlen in einem Gelbton, der an Marios Hosenknöpfe oder auch die Münzen aus den Spielen erinnert.

Bowser zeigt sich von seiner dunkelsten Seite

Ebenfalls am 12. Februar erscheint auch "Super Mario 3D World + Bowser's Fury". Hierbei handelt es sich um eine Portierung des Original-Games von der WiiU, in der Spieler mit Mario und seinen Freunden allein oder im Koop durch eine bunte 3D-Welt turnen. Die Switch-Version des Spiels hat allerdings noch die brandneue Erweiterung "Bowser's Fury" im Gepäck.

Worum genau es in der Expansion geht, hat Nintendo noch nicht verraten. In einem ersten Trailer konnten wir aber bereits sehen, dass Mario sich anscheinend mit Bowser Jr. verbündet, um gegen Bowser zu kämpfen. Dieser hat sich im neuesten Abenteuer ziemlich verändert: Statt im gewohnten Nintendo-Knuddel-Look lernen wir Bowser in "Bowser's Fury" von seiner finstersten Seite kennen. Er ist zu einer gigantischen schwarzen Echse mit feuerroter Mähne herangewachsen und lodernde Flamme schießen aus seinem Maul.

So fies und düster kennen wir Marios Erzfeind bisher gar nicht. "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" könnte somit für Mario-Fans zu einer ganz neuen Erfahrung werden.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Jetzt kaufen bei