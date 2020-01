Diese Xbox-Statistik verrät Dein Lieblings-Genre der letzten Dekade

Zu viel Zocken geht nicht, oder? Ob Deine Spielzeit auf der Xbox in den letzten zehn Jahren im vernünftigen Rahmen war, wie viel Geld Du für Spiele ausgegeben hast und wie hoch Dein Prozentwert durchgespielter Games ist, verrät Dir nun ein Online-Tool.

Die Website Trueachievements.com bietet Dir bei Anmeldung eine detaillierte Auswertung Deiner Xbox-Historie der letzten zehn Jahre. Von Deinen seltensten Achievements über ein Tortendiagramm mit den von Dir am meisten gespielten Genres, bis hin zu Monat und Jahr, in denen Du am meisten Zeit vor der Konsole verbracht hast – das Online-Tool spuckt die Daten in einem übersichtlichen Format aus, das Du natürlich auch einfach teilen kannst.

So viel Geld haben Deine Xbox-Spiele gekostet

Besonders interessant ist der Wert Deiner Xbox-Spiele: Neben der Angabe, wie viele verschiedene Games Du gezockt hast, ist auch zu sehen, wie viel diese zum jeweiligen Release-Zeitpunkt in US-Dollar gekostet haben. Falls Du die meisten von ihnen nicht reduziert oder gebraucht gekauft hast, solltest Du Dich vor dem Aufrufen der Statistik also unbedingt hinsetzen!

Deine Xbox-Dekade in Zahlen

Die Analyse zeigt auch, wie oft Du Dich auf welchen Plattformen mit Deinem Xbox-Live-Konto angemeldet hast – in der vergangenen Dekade kann das alles von Xbox 360 über Android bis hin zur Nintendo Switch gewesen sein. Angezeigt werden die Werte des Xbox-Accounts der Jahre 2010 bis 2019. Die Seite bezieht die Daten über das Xbox-Live-Netzwerk, daher funktioniert die Auswertung nur, wenn Du Deine Spieldaten auch öffentlich freigegeben hast.