Naughty Dog überrascht PS4-Nutzer mit einem kleinen Schmankerl: Wer es bis zum Release von "The Last of Us 2" nicht mehr ohne Ellie aushält, kann sich die tapfere Protagonistin als PlayStation-Theme auf den Bildschirm holen. Das beste daran: Es ist dynamisch.

Ein Demo-Video zu "The Last of Us 2" Anfang Januar ließ schon erahnen, dass das Sequel wesentlich düsterer und brutaler wird als sein Vorgänger. Trotzdem schwingt hin und wieder ein bisschen Ruhe mit, wenn sich Ellie ihren Weg durch imposante Wald-Szenen bahnt und Du siehst, wie friedlich sich die Natur langsam die verlassenen Städte zurückerobert. Natürlich ahnst Du, dass die Idylle nicht lang anhält.

Genau mit diesem Mix aus Seligkeit und Anspannung spielt das "The Last of Us 2"-Theme für die PS4, das Naughty Dog überraschend zum kostenlosen Download anbietet. Der Clou dabei: Die Helligkeit der Szene passt sich der Tageszeit an, die deine PlayStation anzeigt.

Friedlich bei Tag, bedrohlich bei Nacht

Das Theme zeigt Ellie in einem Wald, sie sitzt an einen Baum gelehnt und spielt Gitarre. Die Szene ist in zart goldenes Sonnenlicht getaucht und wirkt wie ein Happy End – zumindest tagsüber. Je später es wird, desto düsterer wird auch das Wallpaper.

In der Dunkelheit siehst Du, dass Ellie vor den Toren einer Stadt campiert und sich nun mit einem Messer schützt. Im Hintergrund stehen Menschen mit Fackeln und einer Axt. Besonders schön dabei: Die Fackeln sind animiert und flackern ein wenig. So wirkt die Szene lebendig und bedrohlich.

Um das Theme zu installieren, wählst Du auf Deiner PS4 den PlayStation Store aus und scrollst im Hauptmenü zu "Codes einlösen". Gib dann "9DEK-PKNG-N445" ein und das Herunterladen startet automatisch.