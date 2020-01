"Disco Elysium" bekommt einen Hardcore-Modus

Die Entwickler spendieren ihrer Rollenspiel-Perle "Disco Elysium" einen neuen Hardcore-Modus. Damit sollen vor allem Veteranen eine echte Herausforderung geboten bekommen.

Der Indie-Hit "Disco Elysium" war für viele Rollenspiel-Fans eine der ganz großen Überraschungen 2019. Nun spendiert Entwickler ZA/UM dem Titel einen Hardcore-Modus, der sich vor allem an Veteranen richtet – und an Spieler, die das Abenteuer ein zweites Mal mit neuen Herausforderungen durchspielen wollen. Die Details dazu kannst Du im Blog der Entwickler nachlesen.

Alles im Spiel wird schwerer und mühsamer

Kurz zusammengefasst soll der Hardcore-Modus nahezu jeden Aspekt des Spiels schwieriger machen. So werden die Spieler einerseits weniger Geld zur Verfügung haben, während wichtige Items im Spiel gleichzeitig auch teurer werden. Alkohol- und Nikotinkonsum werden für die Spielfigur pflicht. Das bringt zwar einige Boni, verschlechtert aber auch die Gesundheit des Protagonisten. Außerdem erhöht sich der Schwierigkeitsgrad der Talentprobe deutlich.

Zusätzlich bringt das neueste Update, das in der Steam-Version des Spiels bereits verfügbar ist, endlich auch die Unterstützung von 21:9-Monitoren. Für Fans, die nochmal eine Runde in "Disco Elysium" drehen wollen, wäre jetzt also ein guter Zeitpunkt, sich den Titel mal wieder anzuschauen. Neueinsteiger bekommen hingegen direkt ein noch kompletteres Paket geboten.