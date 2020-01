"Disintegration": Erstes Kampagnen-Gameplay aus dem Strategie-Shooter

Mit einem ungewöhnlichen Mix aus Ego-Shooter und Strategie will "Disintegration" dieses Jahr abräumen. Nun gibt es erstes Gameplay: Ein Video zeigt ausführliche Spielszenen aus der Story-Kampagne. Die sehen auf den ersten Blick recht träge aus, aber möglicherweise täuscht der Eindruck.

In "Disintegration" spielst Du den Piloten eines sogenannten Gravehikels – ein bewaffnetes Hoverbike, das Du aus der Ego-Sicht steuerst. Du schwebst über dem Schlachtfeld und schießt auf Gegner, zugleich kommandierst Du aber auch drei KI-Einheiten am Boden herum, die mit eigenen Fähigkeiten in Kämpfe eingreifen. Wie das im Rahmen der Story-Kampagne aussieht, zeigt nun ein neues Gameplay-Video.

Neuer Shooter vom "Halo"-Miterfinder

Mit seinen schicken Landschaften, glänzenden Robotern und dicken Waffen erinnert der Shooter hier deutlich an "Halo" oder "Destiny". Das passt: Creative Director Marcus Lehto erfand einst bei Bungie die "Halo"-Reihe mit, "Disintegration" ist das erste Spiel seines neuen Studios V1 Interactive. Allerdings geht es in dem Spiel sehr viel gemächlicher zu als bei Master Chief und Kollegen: Das Gravehikel schwebt reichlich gemütlich durch die Gegend, Feuergefechte wirken selten actionreich oder brenzlig.

Ist Spielen spannender als Zusehen?

Das könnte sich aber ganz anders anfühlen, wenn man "Disintegration" selber spielt: Schließlich muss man nicht nur schießen, sondern auch seine Bodentruppen herumschicken. Wir konnten den Multiplayer-Modus auf der Gamescom 2019 bereits testen und bekamen den Eindruck eines eher langsamen, dafür aber sehr taktischen Shooters. Hoffentlich gilt das auch für die Kampagne, die sich wesentlich interessanter spielen könnte, als das neue Gameplay-Video rüberbringt.

Wer sich selbst einen Eindruck machen will, kann das vermutlich bald tun: V1 Interactive stellt eine Beta in den kommenden Monaten in Aussicht.