"Doom Eternal" enthüllt höllische PC-Systemanforderungen

Ab 20. März dürfen wir in "Doom Eternal" wieder gegen die Ausgeburten der Hölle kämpfen. Gamer, die ihren PC schon seit geraumer Zeit nicht mehr aufgerüstet haben, sollten jedoch beachten: Der Ego-Shooter sieht nicht nur teuflisch gut aus, sondern hat auch höllisch hohe Systemanforderungen.

Wer auf seinem PC immer noch mit 32-Bit unterwegs ist, kann den Kauf von "Doom Eternal" gleich knicken oder muss sein System grundlegend aufrüsten. Das Spiel setzt nämlich einen 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus, wie Eurogamer berichtet. Auch sonst verlangt "Doom Eternal" PCs einiges an Leistung ab.

Schon für 1080p-Auflösung, 60 FPS und niedrige Grafikeinstellungen ist relativ starke Hardware nötig. Die minimalen Spezifikationen lauten wie folgt:

Die empfohlenen Systemvoraussetzungen liegen noch eine ganze Ecke höher. Um "Doom Eternal" mit 1440p-Auflösung, 60 FPS und hohen Grafikeinstellungen zu zocken, sollte Dein System ungefähr so aussehen:

Release

"Doom Eternal" erscheint am 20. März für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Eine Version für Nintendo Switch soll noch in diesem Jahr erscheinen.