"Doom Eternal" soll mehr DLC bekommen als der Vorgänger

Anscheinend hat "Doom"-Entwickler id Software aus früheren Fehlern gelernt: Laut Executive Producer Marty Stratton ist mehr DLC für "Doom Eternal" geplant als für den Vorgänger "Doom (2016)". Damit wollen die Entwickler stärker auf Wünsche der Spielerschaft eingehen.

Master Levels, monatliche Herausforderungen, ein Modus namens "Invasion" und der vielfach angeteaste Battle Mode sollen "Doom Eternal" zu einem abwechslungsreichen Game machen – zumindest hofft Marty Stratton das. In einem Interview mit dem Official Xbox Magazine (via SegmentNext) gibt der Executive Producer zu, für "Doom (2016)" nie viele Inhalte geplant zu haben.

Nach dem Hauptspiel und drei kostenpflichtigen Erweiterungen war damals Schluss – sehr zum Unmut der Community. Der Nachfolger "Doom Eternal" soll für mehr Zufriedenheit sorgen.

Der Kampf geht weiter: Reichlich Inhalte nach Launch

Die Post-Launch-Erweiterungen sollen "Doom Eternal" zu einem umfangreichen Spiel machen, das Abwechslung und Spannung in mehreren Modi verspricht. Geplant sind:

Kostenloser DLC: Bislang geheim, eventuell eine Kampagnen-Erweiterung sowie monatliche Herausforderungen

Master Levels: Abgewandelte Kampagnen-Level mit neuen Gegnern und Rätseln

Invasion: Dringe als Feind in den Singleplayer-Modus eines anderen Spielers ein

Battle Mode: Multiplayer-Modus, in dem zwei Spieler als Dämonen auftreten und ein anderer sie als Doom Slayer bezwingt

id Software hofft, der Community damit das zu geben, was "Doom (2016)" nicht bieten konnte: langfristiges Entertainment und Herausforderungen für den Kampf Spieler-gegen-Spieler. Natürlich bringen die Modi auch neue Dämonen und Fähigkeiten mit sich.

Wann die Spieler mit den angesprochenen Erweiterungen rechnen können, hat Marty Stratton noch nicht verraten. Es bleibt also spannend.