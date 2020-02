"Doom" und "Animal Crossing" pflegen eine kuriose Fanfreundschaft

Die fluffige Simulation "Animal Crossing: New Horizons" und der Metzel-Shooter "Doom Eternal" erscheinen beide am 20. März. Beide Games könnten kaum unterschiedlicher sein, dennoch entwickelt sich online zurzeit eine wunderbare Freundschaft zwischen beiden Fanlagern. Das Ergebnis: haufenweise süße Crossover-Fan-Art.

Positive News aus Online-Foren wie Reddit gibt es weniger oft zu vermelden. Zwischen den Fans von "Animal Crossing: New Horizons" und "Doom Eternal" spielt sich jedoch gerade Wundervolles ab: Vorfreude auf den gemeinsamen Release und gute Wünsche zwischen Fans beider Spiele in Form von künstlerischen Crossovers machen die Runde. Meist werden freundschaftliche Szenen zwischen dem Doomslayer und Isabelle aus "Animal Crossing" abgebildet – aber auch andere witzige Ideen sind zu sehen.

Subreddits besuchen sich gegenseitig

Beide Fanlager lassen sich in den jeweiligen Subreddits freundliche Grüße und gute Wünsche zum Release des jeweils anderen Spiels da. Eine schöne Geste, vor allem vor dem Hintergrund, dass "Doom Eternal" und "Animal Crossing: New Horizons" sich mit ihrem simultanen Release auch einen Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit des Publikums liefern. Viele Spieler geben an, auch das jeweils andere Game spielen zu wollen.

"Doom Eternal"-Entwickler freut sich über gemeinsamen Release

Laut Gamespot freut sich Hugo Martin, Game Director von "Doom Eternal" über den gleichzeitigen Release: "Ich finde das toll und es zeigt, wie divers Games heutzutage geworden sind."

Fans von "Animal Crossing New Horizons" können sich heute über Neuigkeiten zum Spiel freuen: Details zum Spiel sind um 15 Uhr im Rahmen einer Nintendo Direct zu sehen, zum Beispiel auf der Twitch-Seite des japanischen Herstellers. Mittlerweile stieg auch der offizielle Twitter-Account von "Doom" auf den Gag zur Fanfreundschaft ein und fragte unter dem Tweet zur Nintendo Direct, ob Isabelle zu sehen sein wird.