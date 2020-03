"Dragon Ball Z: Kakarot" – Das steckt im ersten DLC

Zum ersten DLC von "Dragon Ball Z: Kakarot" sind erste Details durchgesickert. Die kommende Erweiterung behandelt die Ereignissen des Anime "Dragon Ball Super", dem Sequel von "Dragon Ball Z". Du wirst also gegen Whis und Beerus kämpfen können und die Transformation zu Super Saiyajin Gott lernen.

Der erste DLC ist im Season Pass zu "Dragon Ball Z: Kakarot" enthalten und trägt den Namen "A New Awakening (First Part) – Whis' Training" (zu deutsch etwa: "Ein neues Erwachen (erster Teil) – Training mit Whis"). Die Episode ist bereits vor dem Abschluss des Hauptspiels spielbar, berichtet Ryokutya2089 (via Siliconera). Dort wirst Du mit dem enorm starken Engel Whis trainieren können, was enorme Mengen an Erfahrungspunkten abwerfen soll.

Nach Super Saiyajin 3 ist noch nicht Schluss

Im Verlauf des Trainings wirst Du dann die Transformation zu Super Saiyajin Gott lernen können, die der Stufe Super Saiyajin 3 noch einmal deutlich überlegen ist. Das ist aber auch nötig, denn gegen Beerus, den Gott der Zerstörung, erwartet Dich ein echt harter Kampf. Neben der neuen Transformation wird es noch weitere brandneue Fähigkeiten für Son Goku und seine Freunde geben. Außerdem sollen Kombos stärker und um einen anderen Finisher erweitert werden.

Wie viel Content aus "Dragon Ball Super" kommt da noch?

Dass "Dragon Ball Z: Kakarot" auch noch Inhalte aus "Dragon Ball Super" abdeckt, ist Fan-Service der Extraklasse. Bleibt zu hoffen, dass nach dem ersten DLC, der wahrscheinlich nur die Beerus-Saga behandeln wird, noch einige weitere Kapitel den Weg ins Spiel finden werden. Fans würden sich sicherlich auch noch über die Goldener-Freezer-, Universum-6- oder die Universums-Turnier-Saga freuen. Und vielleicht sogar noch die Geschichte um Planetenfresser Moro, die gerade aktuell im Manga behandelt wird? Wir sind sehr gespannt, was uns da noch alles erwartet.