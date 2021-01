Dreamhack Leipzig 2021: Alles, was Du zum Streaming-Event wissen musst

Von der schwedischen LAN-Party zum globalen Phänomen: Die Dreamhack ist in über 25 Jahren zur Gaming-Institution geworden. 2021 findet das Community-Event digital statt, auch der deutsche Ableger Dreamhack Leipzig geht als Home Edition online. Was passiert dort und wie kannst Du dabei sein? Wir haben die wichtigsten Infos im Überblick!

Was ist die Dreamhack?

1994 taten ein paar Gaming-begeisterte schwedische Schulfreunde, was Gaming-Begeisterte in den Neunzigern eben so taten: Sie schleppten ihre Rechner und Röhrenmonitore an, verkabelten sie und veranstalteten eine LAN-Party. Und später noch eine. Und noch eine. Immer mehr Leute machten mit, Platz- und Stromverbrauch wuchsen – und zehn Jahre später stand die Dreamhack 2004 mit über 5.000 Teilnehmern schon als größte LAN-Party der Welt im Guinness Buch der Rekorde.

fullscreen Ein Bildschirmmeer aus leuchtenden Monitoren: das unverkennbare Markenzeichen der Dreamhacks in aller Welt. Bild: © Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze 2021

In den kommenden Jahren wurde das Event größer, heute gilt es als größtes Gaming-Festival der Welt. Über Schweden ist die Dreamhack längst hinausgewachsen: Jährlich pilgern Zehntausende Fans an Veranstaltungsorte in aller Welt – Dreamhack-Ableger gibt es unter anderem in Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada, Rumänien und Spanien.

Das ist die Dreamhack Leipzig

Seit 2016 hat auch Deutschland eine eigene Dreamhack, die in Leipzig stattfindet und 2020 erneut Rekordzahlen verzeichnete: 23.300 Besucher kamen laut GamesWirtschaft aufs Messegelände der Stadt, ein Viertel davon reiste aus mehr als 300 Kilometern Entfernung an. 2.000 Besucher nahmen an Deutschlands größter LAN-Party teil, die das traditionelle Herzstück der Dreamhack bildet – auch, wenn es mittlerweile auch jede Menge Drumherum gibt.

Denn die Dreamhack ist, mehr als 25 Jahre nach ihren ersten Schritten als Schul-LAN-Party, ein ausgewachsenes Festival. Es gibt Ausstellungsbereiche, Messestände, Cosplay-Shows und generell Gaming-Kultur in allen Facetten. Außerdem ist die Dreamhack ein wichtiger Veranstaltungsort für E-Sport: Zahlreiche E-Sport-Verbände reisen an, um sich in Turnieren unterschiedlichster Disziplinen zu messen – von "Counter-Strike" bis "StarCraft".

fullscreen Am eigenen Gerät per LAN-Verbindung mit Tausenden anderen spielen – das bietet in diesem Ausmaß nur die Dreamhack. Bild: © Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze 2021

Was ist 2021 anders?

Events wie die Dreamhack sind dieses Jahr nicht möglich. Deshalb sattelt die Dreamhack um und verordnet sich eine Home Edition: Große Präsenzveranstaltungen gibt es 2021 nicht, dafür aber jede Menge Online-Programm.

Das hat die Dreamhack Leipzig 2021 zu bieten

Vom 22. bis 24. Januar 2021 findet die Dreamhack Leipzig in der Home Edition statt. Ein ganzes Wochenende lang steigen Online-Turniere, die per Livestream übertragen werden. Unter anderem sind Wettbewerbe in diesen Games am Start:

"League of Legends"

"Valorant"

"FIFA 21"

"Tom Clancy's Rainbow Six Siege"

"Counter-Strike: Global Offensive"

"Rocket League"

"Legends of Runeterra"

"Overwatch"

Außerdem stehen im Rahmen der Dreamhack einige Meisterschafts-Endspiele an, die via Twitch übertragen werden:

Uniliga "League of Legends" Winter 2020 Finale

ESBD Vereinspokal "Counter Strike: Global Offensive" Finale

ESBD Vereinspokal "Rocket League" Finale

ESBD Vereinspokal "StarCraft 2" Finale

ESBD Vereinspokal "League of Legends" Finale

Links zum Event Einen Überblick über alle Turniere und Termine der Dreamhack 2021 findest Du auf der offiziellen Website.

Hier geht's zu den Livestreams der Dreamhack-Events.

fullscreen Volle Konzentration – auch bei der Dreamhack Home Edition.

Einstimmen auf die Dreamhack im XPERION-Stream

Rund um die Dreamhack finden an digitalen und realen Orten Begleitevents statt. Beispiel: der Dreamhack-Aufwämstream im XPERION, der SATURN E-Arena in Köln. Die Moderatoren Niklas "Nikeles" Hennings und Dennis "TaKe" Gehlen sind am 21. Januar ab 18 Uhr live bei Twitch und Facebook auf Sendung und stimmen sich und ihr Publikum auf die Dreamhack ein: mit Anekdoten von durchgezockten LAN-Party-Nächten, Challenges rund ums Thema Gaming und natürlich vielen Matches in LAN-Klassikern.

Zuschauen und interaktiv mit dabei sein kannst Du hier:

