"Dreams" bekommt im Juli einen VR-Modus

Der Spiele-Baukasten für Hobby-Entwickler "Dreams" bekommt am 22. Juli ein riesiges Update. Mit der Erweiterung "Inside the Box" beherrscht der Game-Editor auch PS VR. Nutzer sollen dann ganze Spielwelten in der virtuellen Realität erschaffen und natürlich auch spielen können.

Entwickler Media Molecule hat angekündigt, dass die PS-VR-Erweiterung für "Dreams" komplett kostenlos ist. Wie das Hauptspiel auch soll das VR-Update eine Reihe von Tutorials und Design-Kits enthalten, die es sogar Einsteigern ermöglichen, kleine VR-Welten zu erschaffen. Bevor Du Dich in den VR-Baukasten stürzen kannst, wird Dich allerdings eine kleine Einleitung erwarten. Sie erklärt die VR-Steuerung und zeigt, was mit dem neuen Update alles möglich ist, heißt es im PlayStation Blog.

"Dreams" nimmt Dich bei der Kreation von VR-Inhalten an die Hand

Im Kapitel DreamShaping findest Du unterschiedliche How-To-Anleitungen, in denen Dir die hilfreichen Moleküle alle Tricks und Kniffe zur Erschaffung von VR-Content beibringen. In den Best-Practise-How-Tos kannst Du Deine erlernten Fähigkeiten dann endlich selbst ausprobieren. Komplexere Gamedesign-Mechaniken erläutern die zahlreichen Tutorials. Dort findest Du auch alle Infos zu den neuen Gadgets, die mit dem VR-Update ins Spiel kommen.

Fühle Dich wie ein Bildhauer

Die Erschaffung von Objekten im VR-Modus bietet laut Media Molecule eine ganz neue Erfahrung. Mit PlayStation-Move-Controllern soll sich das Erschaffen und Bearbeiten von Objekten und Modellen besonders realistisch anfühlen, Spieler können noch tiefer in den Kreationsprozess eintauchen. Wie Media Molecule anmerkt, lassen sich VR-Inhalte aber auch außerhalb des VR-Modus erschaffen.

Ein VR-Game ist beim Update dabei

Wer mit Gamedesign nichts am Hut hat und "Dreams" nur besitzt, um Kreationen von anderen Spielern zu zocken, kann zum Release des Updates zumindest ein mitgeliefertes VR-Spiel testen. Das von Media Molecule gebastelte Spiel "Box Blaster" soll insbesondere die Fähigkeiten als Scharfschützen auf die Probe stellen.

Und sobald sich die "Dreams"-Community ein wenig auf die neuen Tools eingegroovt hat, erwarten uns mit ziemlicher Sicherheit ein paar coole neue VR-Games.