Du hast eine PlayStation? Dann schenkt Sony Dir "Horizon Zero Dawn"

ESony verschenkt Spiele an alle, die eine PS4 oder PS5 zu Hause haben. Im Rahmen der sogenannten "Play at Home"-Initiative stehen bald zehn neue Games zum kostenlosen Download bereit – darunter der Open-World-Hit "Horizon Zero Dawn".

Mit "Play at Home" will Sony PlayStation-Fans das Zuhausebleiben im Lockdown etwas schmackhafter machen. Zuletzt verschenkte der Konsolen-Hersteller bereits das 3D-Adventure "Ratchet & Clank", nun sind zehn weitere Spiele bekannt, die im Laufe des Frühlings für jede Person mit einem PSN-Account bereitstehen. Das Tolle daran: Abo-Kosten wie bei PS Plus sind für diese Gratis-Spiele nicht notwendig – sie sind wirklich vollumfänglich gratis.

Neun Spiele ab 26. März erhältlich, "Horizon Zero Dawn" ab 20. April

Die erste Spieleladung aus neun Games steht ab dem 26. März zum Download bereit. Fünf davon stehen für PS4 und PS5 bereit, vier sind für PSVR gedacht. Du kannst sie Dir bis zum 23. April sichern und sie danach dauerhaft behalten.

Ab dem 20. April folgt die Hauptattraktion: "Horizon Zero Dawn", das postapokalyptische Urzeit-Abenteuer mit Robo-Riesentieren, können sich PlayStation-Fans dann bis zum 15. Mai für ihren PSN-Account schnappen.

Diese Games bekommen PlayStation-Fans im Frühling geschenkt

Alle zehn Spiele der "Play at Home"-Sammlung für den Frühling im Überblick:

"Abzu": Meditatives Unterwasser-Abenteuer

"Enter the Gungeon": Rasanter Roguelike-Shooter

"Rez Infinite": Musikalischer Shooter mit Trance-Garantie, auch mit PSVR spielbar

"Subnautica": Tiefsee-Survival auf einem fremden Planeten

"The Witness": Kniffliges Open-World-Rätselspiel

"Astro Bot Rescue Mission": Knuffiges Jump'n'Run für PSVR

"Moss": Gefeiertes PSVR-Puzzle-Adventure

"Thumper": Brachiale Rhythmus-Action in VR

"Paper Beast": Erkundungs-Adventure für PSVR

"Horizon Zero Dawn": Open-World-Action in einer postapokalyptischen Urzeit

Alle Infos zu den neuen "Play at Home"-Games gibt's im PlayStation Blog.