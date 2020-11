Du kommst in "Demon's Souls" nicht weiter? Die PS5 hilft mit Videos

Der PS5-Starttitel "Demon's Souls" ist bockschwer, das wissen wir schon. Manche Spieler werden an dem knallharten Action-Rollenspiel von From Software sicherlich verzweifeln. Damit das nicht passiert, hilft die PlayStation 5 auf bequeme Weise weiter – mit über 180 Gameplay-Videos.

Die US-Tageszeitung Washington Post hat Gavin Moore interviewt, den Creative Director des "Demon's Souls"-Remakes. Und der hat eine sehr interessante Neuigkeit fallen gelassen. Demnach werden über das Interface der PlayStation 5 mehr als 180 Hilfe-Videos zur Verfügung stehen, die Dir an besonders schwierigen Stellen helfen sollen.

Da der Text der Washington Post hinter einer Bezahlschranke versteckt ist, verlinken wir an dieser Stelle den entsprechenden Bericht unserer Kollegen von Gamesradar.

Du entscheidest, was Du sehen willst

Die Gameplay-Videos sollen gestaffelt sein, Moore nennt das verschiedene "Stufen der Sichtbarkeit". Das bedeutet wohl, dass Du Dir an einer schwierigen Stelle zunächst nur allgemeine und recht vage Tipps ansehen kannst, die nichts spoilern. Wenn Du dann immer noch Probleme hast, bekommst Du vielleicht konkrete Anweisungen, was Du machen musst oder wie Du die verdammten Maneater besiegst. Das mag ein bisschen am Gefühl des selbst errungenen Triumphs nagen, dürfte aber noch größeren Frust verhindern.

Das ist jedoch nur eine Theorie, bislang hat niemand das Video-Feature in "Demon's Souls" in Aktion gesehen. Solche Hilfe-Clips sind bei der PlayStation 5 Teil der sogenannten "Aktivitäten"-Funktion, die Dir bei Deinen Games den Weg in die richtige Richtung weisen sollen.

Bild im Bild oder lieber normal gucken?

Die Videos wirst Du Dir offenbar als Bild-im-Bild-Overlay ansehen können oder ganz normal, indem Du Dein Spiel pausierst. Ob künftig alle Spiele auf der PlayStation5 oder nur die Sony-Exklusivtitel die Funktion erhalten, steht noch nicht fest.

