"Dying Light"-Besitzer kriegen das Battle Royale "Bad Blood" geschenkt

Besitzt Du "Dying Light", egal für welche Plattform? Dann haben wir jetzt eine gute Nachricht für Dich: Der Entwickler Techland verschenkt gerade den Battle-Royale-Ableger "Bad Blood"! Wir sagen Dir, was Du tun musst, um das Gratis-Game abzugreifen.

Um "Bad Blood" runterzuladen, musst Du auf der Techland-Seite zunächst einen Account erstellen oder Dich mit Deinem bereits vorhandenen einloggen. Dann gibst Du an, auf welcher Plattform Du den Zombie-Parcour-Thriller "Dying Light" überhaupt besitzt. Hast Du das getan, bekommst Du einen Steam-Code für "Bad Blood". Richtig gelesen: Den Battle-Royale-Spielmodus bekommst Du ausschließlich für den PC, selbst wenn Du "Dying Light" zuvor auf der PS4 oder der Xbox One gezockt hast.

Zusammen gegen Zombies. Oder gegen alle

In "Dying Light: Bad Blood" kämpfen 12 Spieler in einer zombieverseuchten Spielumgebung ums Überleben. Dabei sind die vermoderten Untoten natürlich eine große Gefahr. Allerdings geht es ja auch darum, als letzter Überlebender das Match abzuschließen – letztendlich kämpft also früher oder später sowieso jeder gegen jeden. "Bad Blood" verbindet damit Elemente des PvE (Du gegen das Spiel) mit PvP (Du gegen andere Spieler).

Und derweil warten wir auf Teil 2

Diese unverhoffte Schenkung von "Bad Blood" ist vermutlich ein Versuch, bei den Fans für gute Stimmung zu sorgen. Techland hat nämlich erst letzte Woche verkündet, dass der heiß ersehnte Release von "Dying Light 2" auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Der Grund: Die polnischen Zombie-Experten brauchen einfach noch ein bisschen, um ihrem neuen Baby den nötigen Feinschliff zu verpassen.

Vertreiben wir uns die Zeit eben mit "Bad Blood". Und schicken nette Grüße Richtung Techland: Dafür, dass der erste "Dying Light"-Teil schon 2015 rauskam, läuft der Support immer noch überraschend beständig. Davon könnten sich viele andere Spielehersteller mal ein paar blutige Scheiben abschneiden!